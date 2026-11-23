Cierre de la av. Elmer Faucett inicia hoy lunes 23 de noviembre: este es el tramo restringido y los desvíos aprobados en el Callao durante la madrugada
El cierre se aplicará de lunes a viernes hasta el 20 de diciembre. Afectará el sentido norte-sur, habilitando rutas alternas para evitar la congestión.
La avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones vehiculares desde este lunes 23 de noviembre debido a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, utilizada en la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La medida se aplicará durante las noches y madrugadas para facilitar el desarrollo de las obras.
Según informó la concesionaria de la Línea 2 del Metro, el cierre se mantendrá de lunes a viernes, entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, hasta el 20 de diciembre. La restricción comprende el sentido norte-sur de la avenida, por lo que se habilitó una ruta alterna para el transporte público y privado.
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¿Qué tramo de la avenida Faucett estará cerrado y cuáles son los desvíos?
El cierre vehicular abarcará el sector comprendido entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, cerca del by-pass de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, en el Callao. Durante el horario establecido, los conductores que circulen de norte a sur deberán tomar la avenida Argentina, continuar por la avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes) y seguir por la avenida Venezuela para reincorporarse a Faucett.
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La concesionaria precisó que el ingreso al tramo restringido estará permitido únicamente para los residentes de la zona. Además, recomendó a los conductores respetar la señalización, considerar los desvíos y tomar precauciones antes de iniciar sus recorridos.
Las restricciones responden a las labores de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela mediante el Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado cerca del by-pass de la avenida Faucett. La máquina culminó el 22 de octubre la excavación de 11.3 kilómetros del ramal de la Línea 4, tras pasar por ocho estaciones.