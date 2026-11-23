Cierre de la av. Elmer Faucett inicia hoy lunes 23 de noviembre: este es el tramo restringido y los desvíos aprobados en el Callao durante la madrugada El cierre se aplicará de lunes a viernes hasta el 20 de diciembre. Afectará el sentido norte-sur, habilitando rutas alternas para evitar la congestión.

Desde el lunes 23 de noviembre, la avenida Elmer Faucett en Callao tendrá restricciones vehiculares nocturnas por trabajos de extracción de la tuneladora Micaela, hasta el 20 de diciembre.

Desde el lunes 23 de noviembre, la avenida Elmer Faucett en Callao tendrá restricciones vehiculares nocturnas por trabajos de extracción de la tuneladora Micaela, hasta el 20 de diciembre. Foto: Andina/Composición LR

La avenida Elmer Faucett, en el Callao, tendrá restricciones vehiculares desde este lunes 23 de noviembre debido a los trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela, utilizada en la excavación del ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao. La medida se aplicará durante las noches y madrugadas para facilitar el desarrollo de las obras .

Según informó la concesionaria de la Línea 2 del Metro, el cierre se mantendrá de lunes a viernes, entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, hasta el 20 de diciembre. La restricción comprende el sentido norte-sur de la avenida, por lo que se habilitó una ruta alterna para el transporte público y privado.

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¿Qué tramo de la avenida Faucett estará cerrado y cuáles son los desvíos?

El cierre vehicular abarcará el sector comprendido entre la calle Agua Santa y la calle Las Violetas, cerca del by-pass de las avenidas Elmer Faucett y Óscar R. Benavides, en el Callao. Durante el horario establecido, los conductores que circulen de norte a sur deberán tomar la avenida Argentina, continuar por la avenida Juan Velasco Alvarado (Insurgentes) y seguir por la avenida Venezuela para reincorporarse a Faucett.

La concesionaria precisó que el ingreso al tramo restringido estará permitido únicamente para los residentes de la zona. Además, recomendó a los conductores respetar la señalización, considerar los desvíos y tomar precauciones antes de iniciar sus recorridos.

Las restricciones responden a las labores de desmontaje y extracción de la tuneladora Micaela mediante el Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, ubicado cerca del by-pass de la avenida Faucett. La máquina culminó el 22 de octubre la excavación de 11.3 kilómetros del ramal de la Línea 4, tras pasar por ocho estaciones.