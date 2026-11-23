Gran preocupación para inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU. | Revelan que el ICE está financiando a policías de esta ciudad Una investigación de KXAN revela que un pequeño departamento de policía en Texas recibió 100.000 dólares del gobierno federal tras realizar una detención.

Revelan que el ICE está financiando a policías de esta ciudad de Texas.

Revelan que el ICE está financiando a policías de esta ciudad de Texas. Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Una investigación de KXAN, publicada en colaboración con ProPublica y The Texas Tribune reveló cómo un pequeño departamento de policía de Texas recibió 100.000 dólares del gobierno federal luego de realizar una detención migratoria. Esto no sería lo único pues podría conseguir más apoyo económico si continúa colaborando con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La pesquisa reveló el caso de Pantego, una localidad de aproximadamente 2.500 habitantes cerca de Fort Worth, que expone cómo los incentivos económicos están impulsando la expansión de los acuerdos migratorios entre el ICE y las policías locales.

¿Por qué el ICE está financiando a policías de Texas?

Inicialmente, el jefe policial Robert Rife defendió la incorporación de la ciudad al programa 287(g) para que de esa manera se puedan conseguir recursos adicionales. Asimismo, Texas se ha convertido en el estado que registra un mayor número de colaboraciones de este tipo. De acuerdo con la investigación, a mediados de septiembre, 429 agencias policiales habían firmado acuerdos con el ICE.

El programa permite que algunos agentes locales colaboren en tareas de control migratorio, incluso realizando detenciones durante sus actividades habituales. A cambio de estos trabajos, las autoridades federales les reembolsan salarios, horas extra y prestaciones, además de entregar incentivos para comprar vehículos, tecnología y equipo.

En el condado de Smith, el sheriff Larry Smith indicó que podían recuperar gastos de combustible, kilometraje y equipo, además de recibir 100.000 dólares para adquirir dos vehículos. Se conoció que su oficina recibió casi 2.2 millones de dólares entre enero del 2025 y junio del 2026, la cifra más alta entre las 93 agencias cuyos fondos revisó KXAN.

Detenciones policiales terminarían en deportación

La investigación también documentó el caso de José Rodríguez, un trabajador mexicano detenido durante un control de tránsito en Tyler, Texas, junto a su hijo Pablo, quien es ciudadano estadounidense. El agente justificó el arresto por irregularidades en la placa del remolque y la falta de guardabarros.

Ocurrió que cuando le preguntó a José si era ciudadano estadounidense y recibió una respuesta negativa, el agente decidió esposarlo. KXAN no encontró antecedentes penales ni arrestos previos en su historial y pese a ello, Rodríguez terminó bajo custodia del ICE y permaneció detenido durante tres meses antes de ser deportado a México. "Así, sin más, se ha ido. Mi padre se ha ido", contó su hijo al medio.