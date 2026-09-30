Inversión pública: pese al aumento de 10,1%, quedarían S/18.500 millones sin ejecutar este año

El IEC advierte que, pese a sus niveles de avance, ANIN y PRONIS podrían quedarse sin presupuesto hacia mediados de noviembre.

El IEC advierte que, pese a sus niveles de avance, ANIN y PRONIS podrían quedarse sin presupuesto hacia mediados de noviembre. Composición LR/IA

La inversión pública ejecutada alcanzó S/34.945 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de 10,1% frente al mismo periodo del año anterior. Pese a este resultado, el Informe Económico de la Construcción (IEC), elaborado por la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), estima que al cierre del año quedarían alrededor de S/18.500 millones sin ejecutar, con base en información del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El resultado acumulado hasta agosto muestra una mayor participación de los gobiernos subnacionales. La ejecución de las regiones aumentó 13,2%, mientras que la correspondiente a las municipalidades creció 14%. En el Gobierno nacional, en cambio, el incremento fue de 5,1%, según las cifras recogidas en el IEC.

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El documento señala además que el nivel alcanzado hasta agosto constituye el más alto de los últimos 15 años para ese periodo. No obstante, el ritmo registrado hasta entonces todavía no permitiría utilizar la totalidad del presupuesto disponible antes del cierre del ejercicio.

Regiones y municipios aceleran la inversión pública

El mayor dinamismo de los gobiernos regionales y locales explica buena parte del crecimiento registrado este año. El monto ejecutado pasó de S/31.728 millones en enero-agosto de 2025 a S/34.945 millones en el mismo periodo de 2026, según las cifras del MEF recogidas en el IEC.

Este resultado se produce en un contexto de distintas proyecciones para la inversión pública. El BCRP mantuvo en 1% su estimación de crecimiento para 2026, mientras que el MEF redujo la suya de 1,1% a 0%. Para 2027, el BCRP elevó su proyección de 2,5% a 3,5%, mientras que el MEF la incrementó de 3% a 3,7%.

La diferencia entre el desempeño acumulado hasta agosto y el resultado que podría alcanzarse al finalizar el año también se observa al revisar la situación de los principales programas de inversión, donde los niveles de utilización del presupuesto son dispares.

¿Dónde está concentrado el presupuesto pendiente?

El comportamiento de los principales programas de inversión muestra diferencias importantes. En agosto, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) tenía un presupuesto institucional modificado (PIM) de aproximadamente S/3.260 millones y había ejecutado S/2.290 millones, equivalente al 70% de sus recursos. En el caso del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), la ejecución llegaba al 74%, con S/1.080 millones ejecutados de un PIM de S/1.450 millones.

El grueso del presupuesto pendiente se concentra en los programas más grandes, no en los de menor avance.

El IEC advierte que, pese a esos niveles de avance, ANIN y PRONIS podrían quedarse sin presupuesto hacia mediados de noviembre, debido al ritmo de ejecución observado. En ambos casos, por tanto, el punto de atención no está únicamente en cuánto pueden ejecutar hasta diciembre, sino en cuánto presupuesto tendrían disponible para continuar financiando inversiones durante la parte final del año.

En otros programas, el margen pendiente es mayor. Provías registraba una ejecución de 64%, mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) llegaba a 56%. El Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) había utilizado el 47% de su PIM. En contraste, Agua Segura presentaba un avance de 81%, por lo que el IEC estima que podría culminar la utilización de su presupuesto en octubre.

También aparecen diferencias en programas como el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), con 41% de ejecución; la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), con 59%, equivalente a S/0,19 mil millones ejecutados de un PIM de S/0,32 mil millones; PRONIED, con 67%; y el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), con 61%.

El informe precisa que una reducción de recursos en PRONIED y ATU permitiría a ambos programas terminar de utilizar su presupuesto hacia el cierre del año, mientras que los demás mantendrían saldos pendientes.

El reto para los últimos meses del año

La estimación de S/18.500 millones refleja que el mayor monto ejecutado hasta agosto no necesariamente se traducirá en la utilización completa del presupuesto destinado a inversión pública durante 2026. La situación varía entre entidades: mientras algunas se acercan al límite de los fondos disponibles, otras todavía tienen una proporción considerable de su PIM pendiente.

Los casos de ANIN, PRONIS y Agua Segura muestran que algunos programas podrían alcanzar niveles elevados de utilización presupuestal antes de diciembre. En cambio, entidades como PSI, PNSU, MML y PNSR mantienen mayores márgenes de ejecución pendientes para los últimos meses del ejercicio.

Así, el resultado de cierre dependerá de la capacidad de las entidades para concretar las inversiones que tienen en cartera y del comportamiento del presupuesto disponible en cada programa. La evolución de estos montos será determinante para establecer cuánto de la inversión prevista para 2026 termina efectivamente ejecutándose.