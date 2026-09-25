Parque de la Reserva: colectivos rechazan instalación de rueda mecánica de 90 metros por posible impacto ambiental

Las movilizaciones incluyeron reclamos sobre actividades comerciales en el parque, demandando la preservación de espacios públicos y el cuidado de la fauna y el medio ambiente.

Las movilizaciones incluyeron reclamos sobre actividades comerciales en el parque, demandando la preservación de espacios públicos y el cuidado de la fauna y el medio ambiente. Foto: Silvana Robles/Composición LR

Vecinos de Santa Beatriz y colectivos ambientalistas realizaron una vigilia y caminata alrededor del Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima, para expresar su rechazo al proyecto de instalar una rueda mecánica de 90 metros de altura. La actividad se desarrolló la noche del viernes 25 de septiembre y tuvo como punto de encuentro la puerta 4A del parque, cerca de la avenida Paseo de la República.

Los participantes cuestionaron posibles afectaciones al arbolado, las áreas verdes y el carácter público del espacio. La movilización también incluyó reclamos por estructuras vinculadas a actividades comerciales y por la falta de respuesta a una solicitud de reunión enviada a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante la jornada se realizaron una caminata y una oración por los árboles que, según los organizadores, habrían resultado afectados.

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Vecinos cuestionan rueda mecánica de 90 metros y denuncian afectaciones al arbolado del parque

Mirtha Candela, representante del colectivo Salvemos el Parque de la Reserva, señaló que la preocupación vecinal está relacionada con las características del proyecto y las intervenciones observadas dentro del parque. Entre los cuestionamientos mencionó posibles efectos de la contaminación sonora y lumínica, además de cambios en las condiciones ambientales y culturales del lugar.

El colectivo presentó un registro fotográfico de una inspección realizada el 8 de junio de 2026, en el que se observaron distintos elementos instalados cerca de los árboles. Según la organización, el documento registró:

Cajas metálicas y cableado sobre algunos troncos.

Telas, reflectores y otros elementos de iluminación.

Superficies sintéticas sobre sectores de suelo natural.

Estructuras relacionadas con juegos mecánicos.

Los vecinos sostienen que algunas de estas instalaciones podrían dificultar el riego y la oxigenación del suelo, además de afectar el entorno de aves y otras especies. También indicaron que parte de los elementos observados posteriormente fue retirada o corregida.

Colectivos reclaman acceso al espacio público y piden respuesta a la Municipalidad de Lima

Los colectivos también cuestionaron el desarrollo de actividades comerciales dentro del Parque de la Reserva y señalaron que algunos sectores o actividades requieren pagos adicionales. Candela sostuvo que el reclamo no se dirige contra la inversión privada en sí, sino contra lo que consideran una ocupación de espacios públicos que limita su uso ciudadano.

El colectivo pidió priorizar la conservación de las áreas verdes, los árboles y la fauna, además del valor histórico del parque. También solicitó preservar zonas de evacuación y refugio ante posibles desastres y mantener el espacio como lugar de recreación y encuentro.

Según Candela, el grupo envió el 12 de junio una carta notarial al alcalde Renzo Reggiardo para plantear sus preocupaciones y solicitar una mesa de trabajo, pero afirmó que hasta el momento no recibió respuesta. Asimismo, acudió a la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito para presentar una denuncia preventiva relacionada con la situación del parque.