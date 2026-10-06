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Papa León XIV recibirá la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción del Congreso

El reconocimiento será entregado durante su visita apostólica al Perú en noviembre. La distinción valora su pontificado y su mensaje de paz, diálogo y reconciliación, así como su especial cercanía y afecto por el pueblo peruano.

Papa León XIV será distinguido por el Congreso
Papa León XIV será distinguido por el CongresoFoto: Congreso
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El Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República acordó por unanimidad otorgar la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz a Su Santidad el Papa León XIV con motivo de su visita oficial al Perú.

La condecoración, que constituye la más alta distinción que otorga el Poder Legislativo, se entregará en el marco de la visita pastoral que realizará el Santo Padre al país del 11 al 16 de noviembre de 2026, la cual comprende el recorrido en distintas regiones.

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Valoran su pontificado y cercanía con Perú

El acuerdo fue adoptado durante la sesión de instalación del Consejo, presidida por el titular del Parlamento, Miguel Ángel Torres Morales, tras valorar el destacado pontificado de León XIV, su mensaje de paz, diálogo y reconciliación, así como su especial cercanía y afecto por el pueblo peruano.

Torres señaló que este reconocimiento expresa el respeto y la gratitud del Parlamento y de los habitantes peruanos hacia el papa León XIV, y reafirma los lazos históricos y espirituales que unen al Perú con la Santa Sede.

Además, destacó que su visita representa un acontecimiento de profundo significado espiritual y social para millones de peruanos, y una oportunidad para promover la unidad, la esperanza y el compromiso con los más vulnerables.

En la sesión también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero; el primer vicepresidente del Senado, Alejandro Muñante; la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Anali Marquez; y el presidente de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Carlos Mesía.

¿Cuándo llegará el papa León XIV y qué regiones visitará?

El sumo pontífice llegará al Perú del 11 al 16 de noviembre para realizar una visita apostólica. Durante su estadía en el país, recorrerá las siguientes regiones y ciudades:

  • Lima y Callao: la Base Aérea del Grupo 8, Palacio de Gobierno y la Base Aérea Las Palmas.
  • Lambayeque: Chiclayo, las Pampas de Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba en Cajamarca.
  • Cusco: Sacsayhuamán y la Plaza de Armas
  • Ucayali: Pucallpa y la Villa Deportiva Regional Ucayali

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