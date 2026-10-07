Papa León XIV en Perú: se reunirá con las comunidades quechuahablantes durante visita a Cusco

El 15 de noviembre, Cusco recibirá al papa León XIV, quien regresa a la ciudad más de 40 años después de la visita de san Juan Pablo II, en un evento con significados profundos para la comunidad. | Composición LR

El 15 de noviembre, Cusco recibirá al papa León XIV, quien regresa a la ciudad más de 40 años después de la visita de san Juan Pablo II, en un evento con significados profundos para la comunidad. | Composición LR

Más de cuatro décadas después de la visita de san Juan Pablo II, el Cusco volverá a recibir a un papa. León XIV llegará a la Ciudad Imperial el próximo 15 de noviembre, en una jornada que tendrá como escenarios Sacsayhuamán y la Plaza de Armas, pero que para la Iglesia cusqueña busca ir más allá de un acto protocolar.

La visita de Robert Prevost tiene, además, un significado particular para la arquidiócesis. Antes de ser elegido como sumo pontífice, el entonces obispo de Chiclayo mantuvo vínculos con la Iglesia peruana y participó en actividades pastorales y episcopales en Cusco. Ahora regresará como León XIV para encontrarse con una comunidad marcada por la devoción popular, la presencia de pueblos quechuahablantes y un proceso de sinodalidad que busca dar mayor espacio a la escucha de los fieles.

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El tercer episodio de la serie documental León XIV vuelve a casa, impulsada por el Arzobispado de Lima, mostró parte de los preparativos de la Iglesia cusqueña para recibir al pontífice.

Para el arzobispo de Cusco, monseñor Richard Alarcón Urrutia, la llegada del papa también representa una oportunidad para revisar el camino de la propia Iglesia local. “Nuestra Iglesia tiene que preguntarse algo muy importante: ¿qué Iglesia es la que va a encontrar León XIV cuando llegue, y qué Iglesia vamos a ser nosotros de ahora en adelante cuando él se vaya?”, sostuvo.

León XIV regresará a lugares que ya conoce

Alarcón recordó los años en los que compartió espacios con Prevost dentro de la Conferencia Episcopal Peruana y destacó el carácter del ahora papa.

“Una persona muy sencilla que no habla mucho, una persona muy serena y capaz. Cuando teníamos los debates, nunca se sobresaltó ni pretendió imponerse. Es una persona que te genera un ambiente de paz”, relató.

El arzobispo también recordó una visita de Prevost a la Catedral del Cusco durante la pandemia de la COVID-19, cuando participó en la ordenación episcopal de monseñor Lizardo Estrada como obispo auxiliar.

“Ha sido una cosa muy curiosa porque en ese tiempo no se podía celebrar con gran aforo. Entonces, lo hemos hecho así, clandestinamente en la Catedral, con unos cuantos invitados que tenían que entrar por diferentes lugares para que no los observen”, recordó Alarcón.

Aquel episodio ocurrió en 2021, cuando Prevost todavía ejercía como obispo de Chiclayo. Durante esa ceremonia también dejó un mensaje sobre la unidad de la Iglesia y la comunión entre los obispos.

“Nuestra unidad como obispos, siempre unidos con el Santo Padre, es un signo y mensaje a toda la Iglesia en el Perú”, expresó entonces Prevost.

Sacsayhuamán y el Taytacha de los Temblores

La agenda del papa en Cusco tendrá dos momentos centrales. El primero será el encuentro mariano previsto en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, donde se contempla la entrega de la Rosa de Oro a la “Mamacha de Belén”, patrona jurada de la ciudad.

El segundo será el Ángelus y el encuentro eclesial en la Plaza de Armas del Cusco. En este lugar, León XIV entregará un sudario pontificio al Taytacha de los Temblores, una de las imágenes religiosas con mayor arraigo entre los cusqueños.

En la jornada también participarán representantes del clero, religiosas, personas enfermas y población en situación de vulnerabilidad.

El padre Julio Velazco, responsable de la oficina de comunicaciones del Arzobispado de Cusco, explicó que la preparación para la visita no se limita a la organización de los actos públicos. La arquidiócesis viene desarrollando actividades de adoración al Santísimo, catequesis sobre la figura del papa y acciones vinculadas al proceso sinodal en sus 85 parroquias.

La intención, según monseñor Alarcón, es que la visita no quede reducida a una fotografía o a una ceremonia.

“Queremos incidir en que no sea solamente una visita protocolar de la foto y la bendición y se acabó. Queremos más bien sembrar las semillas del mensaje del Santo Padre”, afirmó.

Una Iglesia que busca escuchar al pueblo quechua

Uno de los principales desafíos de la Arquidiócesis de Cusco es fortalecer el trabajo pastoral en las comunidades más alejadas, muchas de ellas quechuahablantes.

El padre Heberth Challco, responsable de la articulación pastoral de la arquidiócesis, explicó que las visitas a las parroquias buscan recoger directamente las preocupaciones y experiencias de los fieles.

“En cada visita parroquial se trabaja la escucha activa: hacer una teología desde abajo, saber escuchar al pueblo”, señaló.

El sacerdote cuestionó que la Iglesia pueda interpretar las necesidades de las comunidades únicamente desde sus estructuras centrales y destacó la importancia de llegar a las zonas rurales y escuchar a sus habitantes.

“Les decimos a nuestro pueblo que expresen lo que piensan: las cosas bonitas y los cuestionamientos. Estamos yendo hasta las parroquias más humildes, las más alejadas quechuahablantes, ampliando su participación activa y ya no simplemente como espectadores”, sostuvo.

Este proceso de escucha forma parte de la sinodalidad, un camino impulsado por la Iglesia católica para promover una mayor participación de sus integrantes en la vida eclesial.

Para Alarcón, el contacto con las comunidades más alejadas también permite conocer las condiciones en las que viven. El arzobispo relató que durante sus visitas pastorales ha llegado a localidades a las que se debe acceder después de varias horas de caminata.

“He tenido oportunidad de llegar a pueblos caminando de 6 a 8 horas donde no tienen agua, no tienen luz: todo eso te impacta y te ayuda a unir el Evangelio con la persona humana, que debe vivir con dignidad”, afirmó.

Un mensaje de paz para un país golpeado por la violencia

La llegada del papa ocurrirá, además, en un contexto nacional marcado por la inseguridad y la violencia. Por ello, entre los preparativos de la Iglesia cusqueña también aparece la expectativa de que León XIV pueda llevar un mensaje de paz a una población golpeada por la incertidumbre.

Luis Felipe Murillo, integrante de la Comisión de Reliquias del Señor de los Temblores, señaló que existe expectativa por el mensaje que pueda dejar el pontífice durante su paso por la ciudad.

“Esperamos que su mensaje traiga paz y calma. Nuestro país está muy atacado por la inseguridad, y creo que su mensaje puede alegrar los corazones de este pueblo”, manifestó.

Así, el regreso de León XIV al Cusco tendrá una dimensión que va más allá de la agenda oficial. La visita pondrá nuevamente al centro la religiosidad popular de la ciudad, pero también el trabajo de una Iglesia que busca acercarse a las comunidades rurales, escuchar a sus fieles y fortalecer la participación de los pueblos quechuahablantes.

El 15 de noviembre, Sacsayhuamán y la Plaza de Armas serán los escenarios del encuentro. Pero para la Iglesia cusqueña, el verdadero desafío comenzará después de que el papa abandone la ciudad: convertir su mensaje en un camino pastoral que permanezca en las comunidades.

Afinan operativo para recibir a León XIV en Cusco

A poco más de un mes de la llegada de León XIV, las autoridades de Cusco intensifican las coordinaciones para garantizar la seguridad y el desplazamiento del pontífice. El MTC inspeccionó el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y evaluó con Corpac los protocolos para su arribo, salida y desplazamiento interno el próximo 15 de noviembre.

En paralelo, la Municipalidad del Cusco y el Arzobispado coordinan el ingreso mediante pases con código QR a la Plaza de Armas y Sacsayhuamán, además del cierre de vías, control del tránsito, refuerzo de ambulancias y convocatoria de voluntarios. El Coprosec anunció también el despliegue de 500 efectivos militares como parte del operativo de seguridad.