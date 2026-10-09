Caso Liceo Naval: nuevo abogado de la víctima sería hijo del defensor de uno de los investigados

La defensa del menor agredido en el Liceo Naval enfrenta controversia. Juan Mario Peña Flores, abogado de la víctima, es hijo de un letrado que representa a un presunto agresor. | Composición LR

La defensa del menor agredido en el Liceo Naval enfrenta controversia. Juan Mario Peña Flores, abogado de la víctima, es hijo de un letrado que representa a un presunto agresor. | Composición LR

La representación legal de la víctima de la agresión ocurrida en el Liceo Naval enfrenta nuevos cuestionamientos. El abogado Juan Mario Peña Flores, quien asumió la defensa del menor agredido, es hijo de Juan José Peña Aguilar, letrado que representó a uno de los presuntos implicados durante una diligencia policial, según información difundida por Willax.

La situación fue advertida por Beto Ortiz, quien cuestionó que padre e hijo ejerzan la defensa de partes enfrentadas en un mismo caso. Ambos abogados, además, integran Peña & Abogados Estudio Jurídico, según el presentador.

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El vínculo familiar y profesional plantea interrogantes sobre un eventual conflicto de intereses y las garantías de independencia en la representación de la víctima. No obstante, para determinar si existe una infracción ética o legal, es necesario establecer el alcance de las actuaciones de cada abogado y las reglas aplicables al caso concreto.

Caso Liceo Naval: cuestionan posible conflicto de intereses entre abogados

La incorporación de Juan Mario Peña Flores a la defensa del menor agredido se hizo pública luego de que manifestara su disposición a brindar entrevistas a diversos medios de comunicación.

Por otro lado, las actuaciones policiales correspondientes a la comisaría de San Borja consignarían que Juan José Peña Aguilar, identificado con el registro CAL 56166, acompañó y representó a uno de los adolescentes investigados durante su declaración oficial.

La coincidencia ha generado cuestionamientos debido a que ambos letrados comparten un vínculo familiar y profesional, mientras participan en la representación de partes con intereses potencialmente contrapuestos. Beto Ortiz expresó su preocupación por esta situación y preguntó: “¿Cómo es posible que padre e hijo defiendan a presunto agresor y víctima al mismo tiempo?”.

La principal interrogante gira en torno a la confidencialidad de la información y la independencia con la que cada abogado puede ejercer su labor.

Nuevo episodio de violencia en Maranguita

El caso también se encuentra bajo atención por un segundo episodio de violencia registrado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita. Uno de los adolescentes internados por los hechos relacionados con el bus del Liceo Naval habría agredido a otro presunto infractor en el área de los servicios higiénicos y las duchas.

El incidente generó cuestionamientos sobre las condiciones de supervisión y seguridad dentro del centro juvenil, donde los adolescentes cumplen medidas dispuestas por las autoridades competentes. Tras el hecho, habrían aislado al menor.

Por otro lado, se informó que uno de los adolescentes citados como testigo en las audiencias judiciales habría sido trasladado por sus padres a Miami, Estados Unidos, pese a tener una citación pendiente.

Caso Liceo Naval: audiencia clave este viernes

El caso de la presunta agresión sexual contra un escolar del Liceo Naval Almirante Guise entra en una etapa determinante este viernes 9 de octubre. El Tercer Juzgado de Familia de Lima programó una audiencia de juzgamiento y esclarecimiento para precisar lo ocurrido el pasado 15 de septiembre dentro de un bus escolar y establecer la participación de cada uno de los investigados.

Para esta diligencia fueron convocados cuatro adolescentes, dos adultos que habrían estado presentes durante el trayecto y peritos que participaron en las investigaciones. Sus testimonios y evaluaciones técnicas permitirán al juzgado contrastar las versiones recogidas durante las diligencias policiales y fiscales.

La audiencia se realizará en reemplazo de una reconstrucción de los hechos, con el propósito de evitar la revictimización del menor agraviado. Por tratarse de un proceso que involucra a menores de edad, las actuaciones judiciales tienen carácter reservado.

Entre los principales aspectos por esclarecer figuran la secuencia temporal del trayecto, la duración de la presunta agresión y el grado de participación de cada una de las personas que se encontraban en el vehículo.