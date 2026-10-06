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Caso Liceo Naval: abogado deja defensa del menor tras diferencias con su madre: “O Milagros Leiva o yo”

Petrozzi aseguró que la situación surgió por el vínculo de la madre con la periodista Milagros Leiva, quien reveló públicamente la identidad del adolescente en televisión.

El abogado sostuvo que tuvo diferencias con la madre del menor en el caso Liceo Naval.
El abogado sostuvo que tuvo diferencias con la madre del menor en el caso Liceo Naval. | Composición LR
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El abogado Jorge Petrozzi dejó la defensa legal del adolescente que denunció haber sido víctima de una agresión sexual al interior de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja. El letrado aseguró que su salida se produjo tras diferencias con la madre del menor por el vínculo que esta mantuvo con la periodista Milagros Leiva, quien semanas atrás reveló públicamente la identidad del adolescente durante una transmisión televisiva.

Petrozzi explicó que decidió apartarse luego de que la madre priorizara, según su versión, mantener contacto con la comunicadora pese a las discrepancias que él había expresado por la exposición del menor. Sus declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con Willax.

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"Yo he tenido que decir hasta acá nomás y le dije: ‘O Milagros Leiva o yo’. Se acabó el tema", afirmó el abogado al explicar las circunstancias de su salida.

Según Petrozzi, la madre buscaba que él participara en una entrevista junto con Leiva. El abogado señaló que puso como condición que la periodista reiterara públicamente sus disculpas por haber revelado la identidad del adolescente.

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Petrozzi cuestiona exposición del menor

La controversia se origina en un episodio ocurrido en septiembre, cuando Milagros Leiva mencionó en televisión la identidad del adolescente involucrado en la denuncia. Posteriormente, la periodista reconoció el error y ofreció disculpas públicas. La madre del menor, por su parte, sostuvo que no buscaba confrontación y pidió que la cobertura periodística contribuyera a esclarecer los hechos y proteger a su hijo.

La Fiscalía abrió posteriormente una investigación preliminar contra Leiva por la presunta comisión del delito de revelación indebida de identidad, en agravio del menor. La investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.

Petrozzi sostuvo que, debido a ese antecedente, no consideraba conveniente compartir una entrevista con la periodista.

"Yo me debo al menor primeramente. Mi primera preocupación era el menor que ha sido el agredido, no la mamá", declaró.

El abogado también cuestionó que la familia mantuviera una relación cercana con Leiva después de la exposición de la identidad del adolescente. Sin embargo, evitó afirmar que conociera las razones de esa decisión. "Yo tengo una forma de proceder y es que no digo nada en tanto no tenga pruebas. Y ahorita no tengo pruebas. Sospechas tengo muchas", manifestó.

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Defensa había impulsado investigación contra adultos

Petrozzi también sostuvo que durante las semanas en las que estuvo a cargo de la defensa impulsó diligencias relacionadas con los adultos que se encontraban en el vehículo donde ocurrieron los hechos denunciados.

Según su versión, se abrió una investigación preliminar contra la exdirectora del colegio y los actuados relacionados con los docentes que se encontraban en el bus fueron derivados a una fiscalía penal para determinar una eventual responsabilidad.

El abogado planteó que los adultos podrían ser investigados bajo la figura de comisión por omisión, contemplada en el artículo 13 del Código Penal, aunque corresponderá al Ministerio Público determinar si existen elementos suficientes para atribuirles responsabilidad penal.

La situación de los adultos forma parte de una línea paralela de investigación. Previamente, Petrozzi había señalado que en el bus se encontraban dos docentes y un conductor al momento de los hechos denunciados.

¿Qué pasará con la defensa del adolescente?

El abogado afirmó que su salida no significa que el adolescente quede sin representación legal. Según indicó, la familia podría recurrir a abogados del Ministerio de la Mujer o a un defensor de oficio, además de continuar con el acompañamiento del Ministerio Público.

La salida de Petrozzi ocurre mientras el proceso contra los adolescentes continúa. De los diez estudiantes que fueron retenidos inicialmente, seis permanecen con una medida de internamiento preventivo por cuatro meses en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, mientras que otros cuatro afrontan las diligencias en libertad.

La medida de internamiento es de carácter preventivo y no determina responsabilidad por los hechos denunciados. La Fiscalía continúa con las diligencias destinadas a establecer la participación individual de los adolescentes y las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión.

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