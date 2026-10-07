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Indecopi: inmobiliarias están obligadas a informar si proyectos se ubican en zonas de riesgo ante El Niño

Ante daños por lluvias, Indecopi señala que los consumidores pueden exigir a la constructora el cumplimiento de garantías vigentes. Se recomienda conservar contratos y comprobantes para respaldar reclamos futuros.

Indecopi alerta a inmobiliarias en Piura sobre la necesidad de informar claramente sobre riesgos de inundaciones asociados al fenómeno El Niño.
Indecopi alerta a inmobiliarias en Piura sobre la necesidad de informar claramente sobre riesgos de inundaciones asociados al fenómeno El Niño.Foto: Andina/Composición LR
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Indecopi recordó a las empresas inmobiliarias de Piura que deben informar de manera clara, veraz y oportuna si los proyectos que comercializan se encuentran en zonas expuestas a riesgos ante la proximidad de lluvias asociadas al fenómeno El Niño. La entidad recomendó a las familias verificar las condiciones del terreno antes de adquirir una vivienda.

La advertencia se da luego de que la Oficina Regional del Indecopi en Piura registrara 622 denuncias en lo que va del año. De ese total, 204 corresponden a empresas constructoras e inmobiliarias, principalmente por problemas relacionados con fallas en la construcción, falta de información sobre los riesgos de los terrenos, cláusulas abusivas e inconvenientes con los libros de reclamaciones.

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Indecopi pide verificar si los proyectos inmobiliarios están ubicados en zonas de riesgo

El Indecopi señaló que las inmobiliarias deben proporcionar información transparente sobre las condiciones de los predios que ofrecen a los consumidores. En ese sentido, recomendó a las familias solicitar documentación que permita acreditar que el proyecto no está ubicado en una zona de riesgo antes de concretar una compra.

La entidad también informó que la Comisión del Indecopi en Piura ya ha sancionado, en primera instancia, a empresas inmobiliarias por comercializar inmuebles situados en zonas inundables bajo condiciones de seguridad que no correspondían con la realidad. Según el organismo, este tipo de prácticas contraviene las disposiciones establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

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¿Qué pueden exigir los compradores si su vivienda resulta afectada por lluvias o inundaciones?

Cuando una vivienda sufre daños como consecuencia de lluvias o inundaciones, los consumidores pueden solicitar a la constructora que cumpla las garantías que se encuentren vigentes. Si el daño afecta la estructura de la edificación, corresponde considerar la garantía legal mínima de 10 años, siempre que exista una evaluación técnica que determine dicha afectación.

En caso de que la obra todavía esté en ejecución y resulte perjudicada por eventos climáticos, la empresa debe comunicar los daños y las medidas adoptadas para reducir sus efectos. También deberá informar, cuando corresponda, un nuevo cronograma de entrega. Los compradores que financiaron su vivienda mediante un crédito hipotecario deben revisar los seguros vinculados al préstamo para gestionar una eventual cobertura. El Indecopi recomendó conservar contratos, comprobantes, publicidad y comunicaciones con la inmobiliaria como respaldo ante un reclamo.

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