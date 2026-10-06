Crédito suplementario: congresistas cuestionan gasto en aviones F-16, endeudamiento y recursos para el sur

Elmer Cuba y otros ministros del Ejecutivo sustentaron ante el Congreso las partidas y obligaciones que se atenderían con el crédito suplementario solicitado para este año.

Elmer Cuba y otros ministros del Ejecutivo sustentaron ante el Congreso las partidas y obligaciones que se atenderían con el crédito suplementario solicitado para este año. Congreso de la República del Perú

El pedido de S/8.228 millones de crédito suplementario del Ejecutivo generó cuestionamientos de algunos senadores y diputados durante su sustentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, principalmente por el financiamiento de las obligaciones vinculadas a los aviones F-16, el uso de deuda y la distribución de recursos para atender emergencias y brechas en regiones del sur. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en respuesta, sostuvo que se trata de un presupuesto adicional para completar las necesidades del año y cumplir compromisos ya asumidos por el Estado.

El ministro de Economía, Elmer Cuba, explicó que el pedido se financiará con recursos ordinarios asociados a una mayor recaudación y al incremento del precio de las materias primas, además de operaciones de crédito mediante la emisión de bonos soberanos. Según la información oficial presentada ante el Congreso, 54% del monto solicitado corresponde a gasto corriente y 46% a gasto de capital.

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Cuestionan deuda y recursos para los aviones F-16

Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por el senador José Moisés Chipana, quien puso en duda que el Ejecutivo priorice el pago de obligaciones vinculadas a Defensa mientras persisten necesidades en infraestructura y servicios públicos.

“Vamos a endeudar a los hijos del Perú para que despeguen aviones de guerra mientras sus escuelas siguen con gotera, sus hospitales sin medicinas y sus pueblos sin defensas ribereñas”, afirmó durante su intervención.

Chipana también cuestionó que una parte importante del crédito se financie con endeudamiento y pidió al MEF precisar cuánto del nuevo presupuesto estará destinado específicamente a la prevención y respuesta frente al fenómeno de El Niño antes de autorizar la operación.

El diputado César Hugo Tito Rojas coincidió en cuestionar el peso de las obligaciones vinculadas a los F-16 y preguntó por qué se debía recurrir a un nuevo crédito para atenderlas cuando existen otras necesidades consideradas prioritarias.

“Se necesita un crédito suplementario en octubre y que sea una situación prioritaria de cerrar estas brechas y no estar pagando deudas o pagando insulsamente esos aviones, aviones F16, aviones de guerra”, sostuvo.

Sin embargo, otros parlamentarios defendieron que el Estado debe cumplir obligaciones adquiridas anteriormente. El senador Juan Carlos del Águila recordó que la adquisición de los F-16 había sido incorporada como inversión pública desde 2022 y sostuvo que el actual Gobierno está atendiendo compromisos previamente asumidos.

El titular de Economía también respondió al cuestionamiento sobre el endeudamiento y explicó que no existe una correspondencia directa entre una fuente específica de financiamiento y un gasto determinado.

“El dinero es fungible, no se puede saber. Esta parte de la deuda es para el programa Pensión 65 y esta parte de recursos es para tal bien de capital”, explicó Cuba durante la sesión.

El pedido incluye S/1.832 millones para el sector Defensa. De acuerdo con la sustentación oficial, esos recursos comprenden, entre otros conceptos, obligaciones de la Caja de Pensiones Militar Policial, la adquisición de aviones caza F-16 Block 70 – Fase II, combustible para la Marina y equipos mecánicos de ingeniería para el Ejército.

El 54% del crédito irá a gasto corriente

Otro de los reparos estuvo relacionado con la composición del crédito suplementario. El diputado César Hugo Tito Rojas advirtió que más de la mitad del monto solicitado correspondía a gasto corriente y planteó si esa estructura justificaba recurrir a un nuevo crédito.

“El 54% se estaría destinando a gastos corrientes y ahí quepa la situación de consultorías, planillas, gastos financieros, o sea, más del 50% para gastos corrientes”, señaló.

La observación fue respondida por Cuba, quien cuestionó que el gasto corriente sea interpretado únicamente como planillas o gastos administrativos. El ministro explicó que dentro de esta categoría también se encuentran el mantenimiento de colegios y caminos, pensiones militares y policiales, Pensión 65 y programas de atención frente a problemas sanitarios.

“Gasto corriente también es mantenimiento”, sostuvo. Añadió que el crédito constituye un complemento al presupuesto aprobado para 2026 y que la finalidad es cubrir obligaciones que no estaban contempladas inicialmente y atender nuevas necesidades.

Según la información del Congreso, el presupuesto adicional contempla recursos para Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Educación, Salud, Economía y Finanzas, Producción y Vivienda.

Puno y el sur reclaman mayor atención

La distribución territorial de los recursos también generó reparos. El diputado Tito Rojas cuestionó que Puno no apareciera entre las principales inversiones de agua y saneamiento, pese a la emergencia por déficit hídrico que afecta a la región.

“Si este crédito suplementario se justifica precisamente por el fenómeno del Niño y las emergencias climáticas, ¿por qué Puno, declarado en emergencia por déficit hídrico, no aparece entre las principales inversiones de agua y saneamiento que el propio MEF presenta ante el Congreso?”, preguntó.

El senador Wilfredo Verano Sarabia llevó el cuestionamiento al ámbito del conjunto del sur. Advirtió que, además de Cusco, deberían considerarse necesidades de Puno, Madre de Dios y Tacna ante la posibilidad de una fuerte sequía.

“No escucho, señor presidente, partidas que estén orientadas no solamente a Cuzco, sino a Puno, Madre de Dios, Puno, Tacna, no lo hay”, afirmó.

La diputada Gloria Irache Pizarro también señaló que la agricultura tendría una participación insuficiente en el pedido y reclamó recursos para represas, vasos reguladores y sistemas de riego.

El MEF respondió que el sur no había sido dejado de lado y que el plan frente al fenómeno de El Niño ya contempla 100 reservorios de agua en el sur del país, además de vacunas y medicamentos para animales. El ministro de Economía también reconoció que existen restricciones de caja y que el Ejecutivo está priorizando las inversiones que considera necesarias para evitar incumplimientos contractuales.

También cuestionan gasto en conectividad satelital

Otro reparo específico provino del senador Carlos Caballero León, quien pidió explicaciones por una partida vinculada a conectividad satelital solicitada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

El parlamentario señaló que en la documentación había encontrado una partida para una estrategia publicitaria y cuestionó la magnitud del monto destinado a conectividad frente al número de establecimientos beneficiados.

“Si esta inversión de 52 millones de dólares va para solamente 339 establecimientos públicos, no hay ningún sentido de proporción. Debe haber algún error y pido que lo revisen”, afirmó.

La observación tuvo una respuesta concreta durante la sesión: el ministro de Economía reconoció que existía un error en la presentación utilizada durante la sustentación y precisó que no se trataba de 339 establecimientos, sino de 39.000 escuelas.

El pedido también recibió respaldo

Las críticas no implicaron una posición unificada contra el crédito. Varios parlamentarios respaldaron la solicitud y pidieron incluso incorporar necesidades adicionales en la norma.

El senador Jorge Portocarrero Velázquez sostuvo que el Estado debe honrar compromisos adquiridos anteriormente y destacó los recursos destinados a pensiones, educación, salud y mantenimiento de infraestructura.

“¿Cómo vamos a negar un crédito suplementario que es una tabla de salvación?”, señaló.

En la misma línea, el senador Víctor Flores Ruiz cuestionó que se calificara el pedido como un “caballo de Troya” o un “cheque en blanco” y defendió las partidas destinadas a seguridad, educación y salud.

La sesión también dejó pedidos para ampliar o precisar el destino de los recursos. Entre ellos estuvieron mayores fondos para agricultura y riego, atención de hospitales, infraestructura en regiones, pensiones y programas sociales, además de precisiones sobre recursos para los Juegos Panamericanos.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el crédito no constituye un nuevo presupuesto integral, sino un complemento al presupuesto vigente. Cuba recordó que el presupuesto de educación para 2026 bordea los S/49.000 millones, salud los S/32.000 millones y Transportes y Comunicaciones los S/27.000 millones. El crédito suplementario busca cubrir necesidades adicionales detectadas durante la actual gestión y cumplir obligaciones previamente asumidas.

El proyecto deberá continuar su trámite parlamentario antes de que el Ejecutivo pueda disponer de los recursos solicitados. La sustentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto correspondió a la Proposición de Ley 00005-2026-2031-CR, que plantea aprobar el crédito suplementario por S/8.228 millones.