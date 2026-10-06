Confianza empresarial pierde fuerza por segundo mes: cae expectativa sobre la economía y la inversión

Además del escenario internacional y climático, especialista considera que las empresas podrían estar esperando una mayor intervención del Gobierno para impulsar la inversión.

Además del escenario internacional y climático, especialista considera que las empresas podrían estar esperando una mayor intervención del Gobierno para impulsar la inversión. Composición LR/IA

La expectativa de las empresas sobre la economía peruana cayó por segundo mes consecutivo y llegó a 56,8 puntos en setiembre, frente a los 57,3 de agosto y 62,3 de julio, de acuerdo con la última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La inversión empresarial prevista para los próximos tres meses también perdió fuerza y se ubicó en 55,2 puntos, aunque la demanda esperada para los productos de las compañías mantuvo una evolución favorable.

La moderación no significa que el empresariado haya ingresado en terreno pesimista. 17 de los 18 indicadores evaluados permanecieron por encima de los 50 puntos, umbral que separa las expectativas favorables de las desfavorables. Sin embargo, varios de los principales indicadores registraron retrocesos en el corto plazo, mientras que las perspectivas a 12 meses se mantienen en niveles más altos.

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Para Fernando Cuadros, economista y exviceministro de Promoción del Empleo, uno de los factores que puede estar influyendo es el escenario internacional y el incremento del precio del petróleo. “Hay que recordar que hay una subida del precio internacional del petróleo, lo cual impacta negativamente a la economía nacional, al ser importadores netos de petróleo”, señaló durante una entrevista a La República.

Según explicó, el encarecimiento del crudo termina trasladándose a los combustibles, lo que afecta tanto a los hogares como a las empresas. “Eso se traduce en un mayor costo de los combustibles, lo cual evidentemente afecta el poder adquisitivo de las personas, limita el crecimiento de la demanda interna y también incrementa los costos de varias actividades económicas”, sostuvo.

Evolución de la confianza sobre la economía peruana. La curva continua (3 meses) muestra la reciente pérdida de fuerza en el corto plazo, mientras que las perspectivas a largo plazo (línea punteada) resisten en terreno firmemente optimista.

Empresas muestran mayor cautela para los próximos meses

La pérdida de dinamismo se observa también en las expectativas sobre el desempeño del sector económico. El indicador a tres meses pasó de 58,6 puntos en julio a 56,1 en setiembre, mientras que a 12 meses se ubicó en 66,7 puntos, por debajo de los 67,8 registrados en julio.

En cuanto a la situación de las propias empresas, la expectativa para los próximos tres meses pasó de 60,8 puntos en julio a alrededor de 59 puntos en setiembre. Para los siguientes 12 meses, en cambio, el indicador permaneció cerca de los 68 puntos.

Esta diferencia muestra que la cautela está concentrándose principalmente en el horizonte inmediato. Las empresas mantienen una percepción más favorable cuando amplían su perspectiva hacia el próximo año.

Cuadros considera que a este escenario se suma la incertidumbre asociada al fenómeno de El Niño. “El advenimiento del fenómeno del Niño [...] va a complicar también el desempeño económico del país”, afirmó.

El economista sostuvo que los efectos podrían alcanzar a distintas actividades productivas y afectar tanto el crecimiento como los precios. “Se prevé que hay un impacto significativo del fenómeno del Niño. Y eso va a implicar afectar la producción agropecuaria, sobre todo en el norte del país, incluso en el sur también, con las sequías”, indicó.

Además, señaló que las lluvias y otros eventos asociados podrían afectar la infraestructura. “Las lluvias en el norte van a afectar seguramente la infraestructura productiva del país, las carreteras, y eso va a llevar a una menor producción, afectar el PBI y también incrementar aún más los precios, la inflación”, agregó.

Inversión empresarial cae en el corto plazo

Uno de los indicadores que refleja con mayor claridad la cautela empresarial es la expectativa de inversión a tres meses. Esta pasó de 59,2 puntos en julio a 56,3 en agosto y 55,2 en setiembre, acumulando una reducción de cuatro puntos durante el trimestre.

El comportamiento es distinto cuando se amplía el horizonte. La expectativa de inversión a 12 meses bajó de 67,3 puntos en julio a 65,3 en agosto, pero se recuperó hasta 66 puntos en setiembre.

Para Cuadros, esta diferencia puede estar vinculada directamente con la incertidumbre sobre el impacto del fenómeno climático. “Yo creo que, sobre todo las que operan en el norte del país, en la costa norte, no se van a animar a invertir hasta que no haya una claridad sobre el impacto que va a tener el fenómeno del Niño”, explicó.

Las empresas, añadió, estarían esperando conocer la magnitud de los daños antes de comprometer nuevos recursos. “La gente está esperando a ver qué tanto impacta el fenómeno del Niño y eso seguramente está llevando a que se posterguen inversiones más adelante”, sostuvo.

El encarecimiento de los combustibles también puede incidir en esas decisiones. “Eso también podría llevar a postergar decisiones de inversión ante el encarecimiento de ciertos costos de producción. El petróleo, los combustibles en general, [son] un insumo importante para las actividades económicas, sobre todo las industriales”, señaló.

La encuesta muestra, además, que algunos indicadores vinculados con la actividad empresarial retrocedieron en setiembre. Las ventas bajaron de 62,3 a 60 puntos, la producción pasó de 59,9 a 57,2 y las órdenes de compra de 59,5 a 55,7. A pesar de estas caídas, los tres permanecieron por encima de 50 puntos.

Demanda esperada mantiene una perspectiva favorable

El principal contrapunto aparece en las expectativas sobre la demanda de los productos de las empresas. Mientras la percepción sobre la economía y la inversión se moderó en el corto plazo, este indicador continuó mejorando.

La expectativa de demanda a tres meses pasó de 62,7 puntos en agosto a 63,1 en setiembre, mientras que a 12 meses aumentó de 71,2 a 71,7 puntos, su nivel más alto del trimestre.

También mejoró la percepción sobre la demanda observada frente a lo que las empresas habían previsto. Este indicador pasó de 48,4 puntos en julio a 52,1 en agosto y 53,3 en setiembre, con lo que se mantuvo por segundo mes consecutivo por encima del umbral de 50 puntos.

Para Cuadros, la aparente contradicción entre una menor confianza sobre la economía en el corto plazo y una mayor demanda esperada hacia adelante podría responder a una eventual recuperación posterior al fenómeno climático.

“Probablemente se espera que en 12 meses haya una reactivación económica, pos fenómeno del Niño, y quizá la expectativa positiva vaya por ese lado”, explicó.

El exviceministro consideró que los próximos meses podrían ser más complejos, pero que las empresas estarían proyectando una mejora posterior. “Seguramente en el corto plazo, yo creo que en el último trimestre del año, el primer trimestre, cuatrimestre, el próximo año, van a ser complicados, pero seguramente las empresas esperan que dentro de 12 meses la situación mejore y pueda haber una reactivación de la economía nacional”, afirmó.

Incertidumbre también alcanza las decisiones del Gobierno

Además del escenario internacional y climático, Cuadros consideró que las empresas podrían estar esperando una mayor intervención del Gobierno para impulsar la inversión, particularmente la privada.

“Quizá haya la expectativa de que el Gobierno acelere o promueva la inversión en el país, sobre todo la inversión privada”, señaló. Sin embargo, cuestionó que hasta el momento no se hayan cumplido algunas expectativas vinculadas con la gestión económica.

“Ya se está en el tercer mes de gobierno y no se vienen cumpliendo las expectativas”, sostuvo. A su juicio, esta situación podría haber afectado la percepción sobre la capacidad de gestión del Ejecutivo.

“Yo creo que podría haber restado confianza en la capacidad de gestión del Gobierno en este tipo de medidas”, afirmó Cuadros. No obstante, este elemento corresponde a su interpretación y no constituye una explicación directa atribuida por el BCRP a la evolución de la encuesta.

El economista también cuestionó el alcance que tendría el pedido de facultades legislativas y sostuvo que una mayor búsqueda de consensos podría contribuir a generar un entorno más previsible para las empresas.

Medidas insuficientes frente al fenómeno de El Niño

Respecto de las acciones adoptadas por el Ejecutivo para enfrentar el fenómeno climático, Cuadros consideró que la respuesta ha sido insuficiente.

“Yo creo que las medidas han sido insuficientes. Han demorado bastante, la verdad”, afirmó. Según explicó, el Gobierno pudo utilizar otros mecanismos legales para acelerar la respuesta ante una situación que considera de emergencia.

El economista también cuestionó el destino de una parte de los recursos incluidos en el pedido de crédito suplementario. “Si uno revisa el componente del crédito suplementario, 8 mil millones de soles que están solicitando al Congreso, puede observar que el grueso del gasto estaría en el sector Defensa”, sostuvo.

Añadió que parte de esos recursos estaría destinada al incremento de pensiones de militares y a la compra de aviones, por lo que consideró que esos gastos no están directamente vinculados con la emergencia climática.

“Entonces, hay una demora en ejecución de acciones para prevenir el fenómeno del Niño, o los efectos del fenómeno del Niño, y lo que se ha gastado es insuficiente”, señaló.

Cuadros advirtió, finalmente, que el impacto climático podría tener consecuencias sobre el empleo y los precios si no se adoptan medidas preventivas con mayor rapidez.

“Sería importante que el Gobierno tome con seriedad el problema que se viene con el fenómeno del Niño, ya que nos puede llevar a una situación de recesión, por lo menos en los próximos seis meses, de pérdida de empleo y también de incremento en la inflación”, sostuvo.

La evolución de las expectativas empresariales muestra así una diferencia clara entre horizontes. Mientras los indicadores vinculados con la economía, el sector y la inversión pierden fuerza en el corto plazo, la demanda esperada y varias perspectivas a 12 meses permanecen en terreno favorable. El dato de setiembre refleja, por tanto, una mayor cautela para las decisiones inmediatas, pero no un abandono del optimismo sobre la evolución de los negocios hacia el próximo año.