Alerta sanitaria: retiran lotes de inyectable para el dolor y bolsas de orina tras disposición de Digemid e Indecopi por graves fallas de calidad

El Indecopi ha reportado el retiro y destrucción de dos lotes de productos de salud tras fallas en el control de calidad. Incluye A-FIEBRIN y bolsas de orina EastMed.

El Indecopi ha reportado el retiro y destrucción de dos lotes de productos de salud tras fallas en el control de calidad. Incluye A-FIEBRIN y bolsas de orina EastMed. Foto: Andina/Composición LR

El Indecopi informó este 6 de octubre sobre el retiro y destrucción de dos lotes de productos para la salud tras resultados no conformes en sus controles de calidad. La medida, dispuesta por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), comprende una solución inyectable A-FIEBRIN y bolsas de orina estériles de la marca EastMed.

Los productos involucrados corresponden al lote 250865 de A-FIEBRIN, utilizado para aliviar el dolor y la fiebre, y al lote 20251120 de las bolsas de orina EastMed, modelo BO-08 para adultos. Digemid ordenó retirar y destruir todas las unidades de ambos lotes y recomendó a los consumidores abstenerse de utilizarlos.

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Digemid ordena retirar lote de A-FIEBRIN por fallas en el control de partículas visibles

La alerta sanitaria comprende la solución inyectable A-FIEBRIN, de concentración 1 g/2 mL y registro sanitario EE-11210. El lote observado es el 250865, correspondiente a un producto fabricado en 2026. Según la evaluación realizada por Digemid, el resultado del control de calidad no fue conforme respecto al ensayo de partículas visibles.

Ante esta observación, la autoridad sanitaria dispuso como medida de seguridad el retiro y destrucción de todas las unidades correspondientes al lote. El producto es empleado para el alivio del dolor y la fiebre, por lo que Digemid recomendó a la ciudadanía abstenerse de utilizar las unidades identificadas en la alerta.

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Bolsas de orina EastMed son retiradas por incumplir el control de esterilidad

El segundo producto involucrado son las bolsas de orina estériles EastMed, código BO-08 y modelo para adultos. El lote afectado es el 20251120, fabricado en 2025. Digemid determinó que las unidades no cumplían con el ensayo de esterilidad establecido en el control de calidad.

Por esta razón, también se ordenó el retiro y destrucción de todas las unidades del lote señalado. La autoridad recomendó abstenerse de utilizarlas y exigir al personal de salud que verifique el producto antes de su colocación. Para consultas sobre ambas alertas, los consumidores pueden comunicarse con Digemid al (01) 631-4300.