BBVA Research: economía peruana crecería 2,9% en 2026, mientras inflación rozaría el 5%

La inflación interanual alcanzó 4,5% en septiembre y se espera que cierre 2026 cerca del 5%, con presión en precios por el aumento del petróleo y el gasto privado.

La inflación interanual alcanzó 4,5% en septiembre y se espera que cierre 2026 cerca del 5%, con presión en precios por el aumento del petróleo y el gasto privado. Composición LR/ IA

La economía peruana crecería 2,9% en 2026 y 2027, según las nuevas proyecciones de BBVA Research. El banco recortó su estimación para este año desde el 3,1% previsto en junio y la de 2027 desde 3,5%. Este ajuste responde principalmente al deterioro de las perspectivas sobre el fenómeno El Niño, que afectaría la actividad en los próximos meses, en especial a sectores como el agro y la pesca.

Por otro lado, construcción, comercio y servicios vienen mostrando mayor dinamismo, favorecidos por el avance de la demanda interna y la inversión privada.

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En 2027, el escenario cambiaría según la etapa del año. Durante el primer semestre, la actividad crecería entre 1% y 2% interanual por el efecto del fenómeno climático. La recuperación tomaría fuerza en la segunda mitad del año, con la mejora de las condiciones climáticas y el avance de la reconstrucción de la infraestructura dañada. Así, el crecimiento se acercaría al 4% y el impulso continuaría durante el primer semestre de 2028, cuando la economía crecería a un ritmo superior al 5%.

Inflación rozaría el 5% y el BCRP podría volver a subir su tasa

El principal foco de presión para la economía está ahora en los precios. Recordemos que la inflación llegó a 4,5% interanual en septiembre, muy por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCRP).

BBVA Research prevé que la inflación cierre 2026 más cerca del 5% y que continúe aumentando durante los primeros meses de 2027. El comportamiento del petróleo es uno de los factores detrás de esta trayectoria. El aumento de su cotización internacional ya se trasladó a los precios locales de combustibles y transporte, mientras que el mayor gasto privado y las anomalías climáticas también añaden presión sobre determinados productos.

La comparación con los precios de hace un año también mantendrá elevada la inflación en los próximos meses. El descenso llegaría más adelante, conforme el efecto de esa base de comparación pierda fuerza y mejoren los flujos de energía por el estrecho de Ormuz, junto con una eventual normalización del clima.

El banco proyecta que la inflación regresará al rango meta del BCRP durante el segundo semestre de 2027 y cerrará ese año en alrededor de 2,2%.

Con esta trayectoria, la entidad prevé que el BCRP suba su tasa de referencia dos veces en los próximos meses, en incrementos de 25 puntos básicos cada uno. Luego, esas alzas serían revertidas en la segunda mitad de 2027, cuando la inflación vuelva a ubicarse dentro del rango objetivo.

Déficit fiscal cerraría 2026 en 1,7% y el sol tendería a fortalecerse

Asimismo, el déficit fiscal se redujo a 1% del PBI en agosto, desde el 2,2% con el que cerró 2025. La mejora estuvo respaldada por una mayor recaudación, favorecida por el dinamismo de la demanda interna y los precios de exportación, así como por una menor inversión pública en relación con el PBI y mejores resultados de las empresas estatales.

Esta tendencia no se mantendría durante todo el año, ya que el BBVA Research prevé un mayor gasto público para atender los efectos de El Niño y, posteriormente, financiar la reconstrucción de la infraestructura afectada. Así, el déficit cerraría 2026 en 1,7% del PBI y subiría a 2,3% en 2027.

Pese a ello, la deuda pública bruta se mantendría alrededor del 29% del PBI en ambos años, un nivel favorable frente al de otras economías de la región.

En el mercado cambiario, el escenario apunta a un sol más fuerte, aunque no estarían descartados episodios de volatilidad. La evolución dependerá, entre otros factores, de la recuperación de los flujos energéticos por el estrecho de Ormuz y de una trayectoria de tasas de la Reserva Federal menos agresiva de la que actualmente espera el mercado.