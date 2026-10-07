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Venta de ‘ARMY Bomb’: Indecopi anuncia acciones contra proveedor por no entregar pedidos pagados antes del concierto de BTS

La entidad precisó que su monitoreo tiene como objetivo verificar si hubo incumplimientos por parte del proveedor de los accesorios luminosos, que son esenciales para el evento.

El Indecopi investiga reclamos de consumidores por la falta de entrega de los 'ARMY Bomb' para los conciertos de BTS.
El Indecopi investiga reclamos de consumidores por la falta de entrega de los 'ARMY Bomb' para los conciertos de BTS.Foto: Indecopi/Composición LR
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El Indecopi informó que viene realizando acciones de monitoreo tras recibir reclamos de consumidores que aseguraron haber pagado por los denominados ARMY Bomb, accesorios luminosos previstos para los conciertos de BTS, pero que no habrían recibido los productos. La entidad señaló que busca esclarecer lo ocurrido y verificar si existió algún incumplimiento de las obligaciones del proveedor.

La intervención se produce antes de los conciertos, en un contexto en el que el Indecopi también recordó las obligaciones que deben cumplir las empresas responsables de estos espectáculos. Entre ellas figuran respetar las condiciones anunciadas, brindar información relevante a los asistentes y contar con un libro de reclamaciones ante eventuales inconvenientes.

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Indecopi monitorea reclamos por ARMY Bomb que no fueron entregados antes del concierto de BTS

Según informó el Indecopi, la entidad ha recibido reclamos relacionados con consumidores que señalaron haber realizado pagos por la compra de los ARMY Bomb sin recibir los accesorios adquiridos. Frente a estas denuncias públicas, la institución indicó que viene desarrollando acciones de monitoreo para conocer lo ocurrido.

El Indecopi precisó que estas acciones tienen como finalidad verificar si se produjo algún incumplimiento de las obligaciones que corresponden al proveedor. Los ‘ARMY Bomb’ son accesorios luminosos que serán utilizados durante los conciertos de BTS, por lo que los reclamos están vinculados con compras efectuadas previamente al desarrollo de los espectáculos.

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Organizadores deben cumplir las condiciones ofrecidas y brindar información a los asistentes

El Indecopi recordó que los organizadores de conciertos están obligados a respetar las condiciones que hayan ofrecido y publicitado previamente. Esto comprende aspectos como el horario anunciado para el inicio del espectáculo, el aforo autorizado, las medidas de seguridad y la información entregada a los consumidores.

Asimismo, ante cualquier inconveniente durante el evento, los organizadores deben disponer de un libro de reclamaciones para los asistentes. El Indecopi señaló que mantiene un monitoreo permanente de los espectáculos y recomendó conservar entradas, comprobantes de pago, correos de confirmación, publicidad y otros documentos que permitan acreditar las condiciones ofrecidas en caso de una eventual vulneración de los derechos del consumidor.

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