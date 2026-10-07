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Sociedad

El Niño podría activar hasta 15 quebradas en Lima: Chosica, Chaclacayo y Cieneguilla entre zonas de mayor riesgo

Hasta 15 quebradas de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín podrían activarse por lluvias intensas relacionadas con El Niño, advierte el Cenepred.

Especialistas advierten sobre vulnerabilidad de infraestructura urbana ante lluvias intensas en Lima
Especialistas advierten sobre vulnerabilidad de infraestructura urbana ante lluvias intensas en LimaFoto: ANDINA
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Hasta 15 quebradas de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín podrían activarse ante lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño. Los sectores de la cuenca media del Rímac presentan especial riesgo, con Cieneguilla, Chosica y Chaclacayo entre las zonas de Lima Metropolitana que podrían enfrentar mayores impactos, advirtió Ena Jaimes Espinoza, subdirectora de Normas y Lineamientos de la Dirección de Gestión de Procesos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenepred).

La especialista explicó que las condiciones del mar pueden favorecer la ocurrencia de precipitaciones y convertirse en un factor desencadenante para las lluvias en las zonas altas de las cuencas. Desde allí, el agua podría desplazarse hacia sectores urbanos, donde las condiciones de infraestructura aumentan la exposición de la población.

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El escenario fue analizado durante una reunión de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), en la que participaron siete instituciones. El encuentro permitió evaluar el comportamiento del mar y su posible influencia en la ocurrencia de precipitaciones.

¿Qué quebradas podrían activarse en Lima?

Según Cenepred, existen quebradas que pueden activarse incluso con precipitaciones de menor intensidad. Entre ellas figuran Pedregal, Quirio y Carapongo, ubicadas en sectores de Cieneguilla, Chosica y Chaclacayo. El conteo considera quebradas de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín, por lo que el número total podría llegar aproximadamente a 15.

"El comportamiento del mar es prácticamente un detonante, un gatillo que puede ocasionar la presencia de lluvias en la cuenca del río Rímac", declaró Jaimes a la Agencia Andina.

Además de las quebradas, la infraestructura urbana representa otro punto de vulnerabilidad. La especialista señaló que muchas viviendas de la capital no fueron construidas con condiciones adecuadas para evacuar grandes cantidades de agua de lluvia, lo que podría provocar acumulaciones en techos y azoteas.

Lima necesita drenaje para enfrentar las lluvias

A esta situación se suma la falta de un sistema de drenaje pluvial que permita conducir adecuadamente el agua y reducir sus efectos sobre las vías y otros espacios urbanos. Para Jaimes, la ciudad necesita incorporar esta infraestructura como parte de sus medidas de prevención.

"Hay que ir pensando ya en que Lima tiene que tener un sistema de drenaje para no ver afectadas especialmente las vías, como sucedió en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, etc.", señaló.

La especialista recomendó a la población implementar mecanismos adecuados para evacuar el agua y reducir los riesgos en sus viviendas ante posibles precipitaciones intensas.

La situación recuerda lo ocurrido en 2017, cuando diversas quebradas se activaron y provocaron afectaciones en distintos sectores de la capital. Para Cenepred, aquella experiencia evidencia la necesidad de reforzar las medidas preventivas en las viviendas y mejorar la infraestructura destinada al manejo de aguas pluviales.

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