Juramentación de nuevos alcaldes y gobernadores regionales: esta es la fecha en que asumirán funciones los ganadores de las Elecciones 2026

El periodo de gestión de los nuevos gobernadores, alcaldes y regidores durará cuatro años, abarcando desde 2027 hasta 2030, una vez finalice el actual mandato.

El periodo de gestión de los nuevos gobernadores, alcaldes y regidores durará cuatro años, abarcando desde 2027 hasta 2030, una vez finalice el actual mandato. Foto: Andina/Freepik/Composición LR

Las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no comenzarán sus funciones inmediatamente después de los comicios del domingo 4 de octubre. Los gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores que resulten elegidos iniciarán oficialmente su periodo de gestión en una fecha establecida por las normas electorales.

El inicio de las nuevas administraciones regionales y municipales está previsto para el 1 de enero de 2027. Desde ese día comenzará el periodo de cuatro años correspondiente a las autoridades electas para el periodo 2027-2030, siempre que su elección haya quedado definida conforme al proceso electoral.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

¿Cuándo juramentarán y asumirán sus cargos las autoridades elegidas en 2026?

Los nuevos gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como los regidores, asumirán sus respectivas funciones el 1 de enero de 2027. Esa fecha marcará el comienzo del periodo de gobierno correspondiente a las autoridades elegidas en los comicios del 4 de octubre.

El mandato tendrá una duración de cuatro años y comprenderá el periodo 2027-2030. La disposición alcanza a las distintas autoridades regionales y municipales sometidas a elección, por lo que los nuevos funcionarios reemplazarán a quienes actualmente ocupan esos cargos una vez iniciado el nuevo periodo de gestión.

¿Qué pasará con las regiones que tengan segunda vuelta electoral?

En las circunscripciones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador regional consiga más del 30% de los votos válidos, deberá realizarse una segunda elección regional. Esta jornada permitirá definir, entre las dos fórmulas con mayor votación, cuál asumirá el gobierno regional.

La segunda vuelta está prevista para el 14 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada, por lo que las regiones que lleguen a esta instancia tendrán que esperar la definición de sus autoridades regionales antes de completar el proceso de elección.