Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
EN VIVO

López Aliaga vs. Francis Allison: ¿Qué definió la elección en Lima? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Juramentación de nuevos alcaldes y gobernadores regionales: esta es la fecha en que asumirán funciones los ganadores de las Elecciones 2026

Desde esa fecha, los nuevos gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores asumirán un mandato de cuatro años, correspondiente al periodo 2027-2030.

El periodo de gestión de los nuevos gobernadores, alcaldes y regidores durará cuatro años, abarcando desde 2027 hasta 2030, una vez finalice el actual mandato.
El periodo de gestión de los nuevos gobernadores, alcaldes y regidores durará cuatro años, abarcando desde 2027 hasta 2030, una vez finalice el actual mandato.Foto: Andina/Freepik/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Las autoridades elegidas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 no comenzarán sus funciones inmediatamente después de los comicios del domingo 4 de octubre. Los gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores que resulten elegidos iniciarán oficialmente su periodo de gestión en una fecha establecida por las normas electorales.

El inicio de las nuevas administraciones regionales y municipales está previsto para el 1 de enero de 2027. Desde ese día comenzará el periodo de cuatro años correspondiente a las autoridades electas para el periodo 2027-2030, siempre que su elección haya quedado definida conforme al proceso electoral.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

¿Habrá segunda vuelta para elegir alcalde? La regla electoral que muchos desconocen en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

lr.pe

¿Cuándo juramentarán y asumirán sus cargos las autoridades elegidas en 2026?

Los nuevos gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como los regidores, asumirán sus respectivas funciones el 1 de enero de 2027. Esa fecha marcará el comienzo del periodo de gobierno correspondiente a las autoridades elegidas en los comicios del 4 de octubre.

El mandato tendrá una duración de cuatro años y comprenderá el periodo 2027-2030. La disposición alcanza a las distintas autoridades regionales y municipales sometidas a elección, por lo que los nuevos funcionarios reemplazarán a quienes actualmente ocupan esos cargos una vez iniciado el nuevo periodo de gestión.

Puedes ver

¿Cuántos feriados quedan en 2026?: lista oficial de descansos remunerados en lo que resta del año

lr.pe

¿Qué pasará con las regiones que tengan segunda vuelta electoral?

En las circunscripciones donde ninguna fórmula para gobernador y vicegobernador regional consiga más del 30% de los votos válidos, deberá realizarse una segunda elección regional. Esta jornada permitirá definir, entre las dos fórmulas con mayor votación, cuál asumirá el gobierno regional.

La segunda vuelta está prevista para el 14 de noviembre de 2026, de acuerdo con la información proporcionada, por lo que las regiones que lleguen a esta instancia tendrán que esperar la definición de sus autoridades regionales antes de completar el proceso de elección.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 4 de octubre de 2026

Por Carlin | 4 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 3 de octubre de 2026

Por Carlin | 3 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Es falso que partidos de oposición hayan creado una comisión para investigar a Keiko Fujimori por las protestas

Resultados en la provincia del Callao: César Pérez, actual alcalde provincial, ocupa primer lugar en los votos, según la ONPE

Sociedad

¿Reventó? Resultados de La Tinka del domingo 4 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Procesión del Señor de los Milagros este 18 de octubre: ruta oficial, mapa y horarios del segundo recorrido este domingo

La República seguirá como diario judicial de la Corte de Sullana

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Resultados en la provincia del Callao: César Pérez, actual alcalde provincial, ocupa primer lugar en los votos, según la ONPE

Últimos resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

Resultados ONPE: Renovación Popular supera a Avanza País por 0.86% tras finalizar el conteo de actas