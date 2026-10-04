Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Datum

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma para consultar en tiempo real el avance de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El organismo electoral informó que las cifras se actualizarán cada 15 minutos, conforme avance el procesamiento de las actas electorales a nivel nacional.

Para visualizar los resultados de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer clic aquí..