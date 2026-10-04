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Política

Flash Electoral EN VIVO de Elecciones Municipales y Regionales 2026: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Datum

El candidato de Renovación Popular obtiene el primer lugar en la elección para la Alcaldía de Lima, según el Flash Electoral de Datum difundido tras el cierre de las mesas de votación.

Flash Electoral EN VIVO: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos para las Elecciones Municipales y Regionales 2026
Flash Electoral EN VIVO: aquí conocerás los resultados del boca de urna de Ipsos para las Elecciones Municipales y Regionales 2026Composición LR
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Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con 31,2% de los votos, según el Flash Electoral de Datum correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El resultado se conoció este domingo 4 de octubre, tras el cierre de las mesas de sufragio.

Resultados Elecciones Regionales y Municipales 2026

17:58
4/10/2026

Flash electoral 2026: Verónika Mendoza alcanza 33,7% en Cusco, según Datum

El flash electoral de Datum ubica a Verónika Mendoza, de Venceremos, con 33,7% de los votos para el Gobierno Regional de Cusco. En segundo lugar aparece Iván Aparicio, del Partido Regionalista Integración Nacional (PRIN), con 19,1%, seguido de Héctor Acurio, de Ahora Nación, con 17,5%.

17:52
4/10/2026

Flash electoral 2026: Pedro Spadaro obtiene 55,7% e Ismael Paredes 15,3% en Callao, según Datum

El flash electoral de Datum ubica a Pedro Spadaro, de Renovación Popular, con 55,7% de los votos para el Gobierno Regional del Callao. En segundo lugar aparece Ismael Paredes, de Somos Perú, con 15,3%. Estas cifras corresponden a la estimación a boca de urna y no constituyen resultados oficiales.

17:51
4/10/2026

Flash electoral 2026: Renol Pichardo obtiene 36,3% y Pabel Bellido 34,3% en Ayacucho, según Datum

El flash electoral de Datum ubica a Renol Pichardo, de Podemos Perú, con 36,3% de los votos para el Gobierno Regional de Ayacucho. En segundo lugar aparece Pabel Bellido, de Libertad Popular, con 34,3%. Estas cifras corresponden a la estimación a boca de urna y no constituyen resultados oficiales.

17:49
4/10/2026

Flash electoral 2026: Betto Barrionuevo obtiene 19,1% y Antonio Casana 17,4% en Áncash, según Datum

Según los resultados a boca de urna de Datum, Betto Barrionuevo, de Podemos Perú, alcanza el 19,1% de los votos en la elección para gobernador regional de Áncash. En segundo lugar aparece Antonio Casana, de Alianza para el Progreso (APP), con 17,4%. Datum identifica a ambos como candidatos a la gobernación regional de Áncash.

17:21
4/10/2026

ONPE actualiza resultados de las Elecciones 2026 cada 15 minutos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma para consultar en tiempo real el avance de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El organismo electoral informó que las cifras se actualizarán cada 15 minutos, conforme avance el procesamiento de las actas electorales a nivel nacional.

Para visualizar los resultados de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer clic aquí..

17:09
4/10/2026

Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con 31,2%, según flash electoral Ipsos

Rafael López Aliaga es el virtual alcalde de Lima Metropolitana con el 31,20% de los votos, según el flash electoral de Ipsos difundido tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El partido Renovación Popular se ubica en el primer lugar de las preferencias, de acuerdo con esta primera proyección de resultados.

15:20
4/10/2026

ONPE habilitó más de 10.000 locales de votación

La ONPE habilitó 10.090 locales de votación a nivel nacional para esta jornada electoral. En estos centros se instalaron 89.935 mesas de sufragio, destinadas a recibir los votos de los más de 26 millones de electores habilitados.

15:11
4/10/2026

Alcaldía de Lima: flash electoral revelará las primeras tendencias de la elección

La elección de la Municipalidad Metropolitana de Lima concentra uno de los principales focos de atención de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las primeras estimaciones a boca de urna permitirán conocer qué candidatos obtuvieron mayor respaldo de los electores, aunque la definición dependerá de los resultados oficiales

14:59
4/10/2026

ONPE habilitará plataforma para consultar resultados oficiales de las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará desde las 5.00 p. m. de este domingo 4 de octubre su plataforma de resultados oficiales para que los ciudadanos consulten el avance del conteo de votos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La información se actualizará conforme avance el procesamiento de las actas electorales.

Para revisar los resultados por región, provincia y distrito, ingresa al siguiente enlace:

Consulta aquí los resultados oficiales de la ONPE

14:38
4/10/2026

Elecciones 2026: ¿cuándo se conocerán los resultados oficiales de la ONPE?

Tras el cierre de las mesas de sufragio, los miembros de mesa iniciarán el escrutinio y elaborarán las actas electorales. La ONPE procesará esta información para publicar los resultados oficiales de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. A diferencia del flash electoral, el cómputo oficial dependerá de la contabilización de las actas.

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