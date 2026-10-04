Resultados en la región de Amazonas, según la ONPE: conoce quién es el virtual gobernador de la región
La población de la región de Amazonas ya eligió a sus nuevas autoridades en estas Elecciones 2026. Conoce los resultados de la ONPE tras la elección del domingo 4 de octubre.
Hoy, domingo 4 de octubre, se llevaron a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la región de Amazonas.
¿Quién es el virtual gobernador de Amazonas, según la ONPE?
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo con la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.
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Resultados según Datum
De acuerdo con el boca de urna, la virtual segunda vuelta de la región Amazonas se daría entre Amílcar Díaz, de Somos Perú, con 25,1% de los votos, y Grimaldo Vásquez, con 23,4% de Movimiento Regional Victoria Amazonense.
Elecciones Regionales y Municipales 2026
Además de los gobernadores y vicegobernadores regionales, en estas elecciones se eligió a los alcaldes provinciales y distritales que estarán en funciones entre 2027 y 2030. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó la votación y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la fiscalizó en cada región, provincia y distrito ante posibles irregularidades.
En nuestra sección especial de Elecciones 2026 encontrarás la cobertura completa de La República, con las últimas noticias sobre los resultados regionales y todo lo que dejó la jornada electoral del domingo 4 de octubre.