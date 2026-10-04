Primeros resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que, según la Ley de Elecciones Regionales, solo se aplica la segunda vuelta en la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales si ninguna fórmula alcanza al menos del 30% de los votos válidos. En cambio, en las elecciones municipales de distritos y provincias a nivel nacional, además de Lima Metropolitana, no habrá segunda vuelta. En este caso, la lista con la votación más alta se problama ganadora y, en caso de empate, se define por sorteo.