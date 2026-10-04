Primeros resultados ONPE EN VIVO: conoce quiénes lideran las elecciones regionales y municipales 2026
La ONPE empezará a publicar los primeros resultados oficiales de las elecciones regionales y municipales 2026 luego del cierre de las mesas de votación. Conoce el avance de las cifras y los resultados por regiones, provincias y distritos del país.
MOMENTOS DESTACADOS
Conteo ONPE al 15,468%: Rafael López Aliaga encabeza la carrera a la municipalidad de Lima
El conteo oficial de la ONPE, con el 15,468% de actas procesadas, coloca a Rafael López Aliaga en el primer lugar de la elección para la Alcaldía de Lima Metropolitana, mientras continúa el avance de los resultados oficiales.
Los primeros resultados de la ONPE de las elecciones regionales y municipales 2026 empezarán a conocerse luego del cierre de las mesas de votación. Las cifras oficiales permitirán seguir el avance de los candidatos que disputan las gobernaciones regionales y las alcaldías provinciales y distritales. Según el conteo de boca de urna de Datum, Rafael López Aliaga ocupa el primer lugar a la alcaldía de Lima con un 31,2%.
Resultados ONPE: ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Habrá segunda vuelta? JNE aclara que solo aplica en gobernadores regionales
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) indicó que, según la Ley de Elecciones Regionales, solo se aplica la segunda vuelta en la elección de gobernadores y vicegobernadores regionales si ninguna fórmula alcanza al menos del 30% de los votos válidos. En cambio, en las elecciones municipales de distritos y provincias a nivel nacional, además de Lima Metropolitana, no habrá segunda vuelta. En este caso, la lista con la votación más alta se problama ganadora y, en caso de empate, se define por sorteo.
Conteo ONPE al 21,531% Arequipa: Alfredo Zegarra se posiciona como gobernador regional
Con el 21,531% de actas procesadas por la ONPE, Alfredo Zegarra ocupa el primer lugar en la elección para la Gobernación Regional de Arequipa y se posiciona como el candidato con mayor respaldo en el conteo oficial. Zegarra postula por Fuerza Arequipeña.
Conteo ONPE al 24,014% La Libertad: Elmo Palacios se posiciona como gobernador regional
Con el 24,014% de actas procesadas por la ONPE, Elmo José Antonio Palacios Alva, candidato del Partido Patriótico del Perú, ocupa el primer lugar en la elección para la Gobernación Regional de La Libertad y se posiciona como el candidato con mayor respaldo en el conteo oficial.
Conteo ONPE al 17.463% Cusco: Verónika Mendoza se posiciona como gobernadora regional
Con el 17,463% de actas procesadas por la ONPE, Verónika Mendoza ocupa el primer lugar en la elección para la Gobernación Regional del Cusco y se posiciona como la candidata con mayor respaldo en el conteo oficial, mientras continúa el procesamiento de las actas electorales.
Conteo ONPE al 15,468%: Rafael López Aliaga encabeza la carrera a la municipalidad de Lima
El conteo oficial de la ONPE, con el 15,468% de actas procesadas, coloca a Rafael López Aliaga en el primer lugar de la elección para la Alcaldía de Lima Metropolitana, mientras continúa el avance de los resultados oficiales.
ONPE habilita plataforma oficial para consultar resultados de las elecciones 2026
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya está disponible la plataforma web donde se podrán consultar los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Haz click aquí para ir directo al enlace.
Flash electoral Datum: Rafael López Aliaga lidera elección por Lima con 31,2%
El candidato de Renovación Popular encabeza la elección por la Alcaldía de Lima Metropolitana, según el flash electoral de Datum. López Aliaga obtiene 31,2% de los votos, seguido por Francis Allison con 25,2% y Carlos Bruce con 15,9%.