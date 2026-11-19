Galarreta evita responder por críticas de Espá a China: “No voy a opinar lo que dijo un ministro en enero” El canciller Carlos Espá dijo en enero que las empresas chinas contribuyen a la corrupción en el Perú. Por su parte, Galarreta evitó responder si Espá seguirá en el cargo y habló de su propia condecoración de Taiwán.

Galarreta evita responder por críticas de Espá a China: “No voy a opinar lo que dijo un ministro en enero” | Foto: Andina

Galarreta evita responder por críticas de Espá a China: “No voy a opinar lo que dijo un ministro en enero” | Foto: Andina

El premier Luis Galarreta no quiso hacerse cargo de lo que dijo su propio canciller. Consultado este martes durante la conferencia del Consejo de Ministros por las declaraciones de Carlos Espá sobre China a principios de año y por si el ministro seguirá en el cargo, no tuvo mejor idea que cortar el tema.

"No voy a opinar lo que dijo un ministro en enero o hace 10 años, si era antifujimorista o fujimorista", manifestó.

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Lo que Espá dijo no fue menor. En un programa de streaming, este año, mencionó que "el principal producto de exportación de China es la corrupción, sus empresas contribuyen a la corrupción del Perú".

Galarreta no se pronunció sobre esa acusación. En vez de eso, habló de sí mismo y de Taiwán. "Yo en enero de este año ya había sido condecorado por Taiwán, soy el único peruano creo condecorado en Taiwán. Pero, una vez que asumimos el cargo de ministros existe una sola China para mí porque esa es mi responsabilidad y es el principal socio comercial", señaló para este medio.

"Lo que queda claro es que para la presidenta Fujimori y para el gobierno peruano, China es un socio comercial importantísimo y no hay ninguna dicotomía. Porque finalmente el apoyo del gobierno norteamericano va mucho en tema de seguridad y Estados Unidos hacen muy buenos negocios con China (…)", agregó.

Sin embargo, lo que no dijo es si comparte o no lo que su canciller afirmó sobre las empresas chinas, ni si Espá seguirá al frente de Cancillería.

Espá recibió críticas por la misa del papa en Las Palmas

Ahora, las críticas a Espá no solo se limitan a temas relacionados con China. Tras la misa del papa León XIV del 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, Espá fue señalado por la organización del evento.

Los asistentes se quejaron de las largas colas para entrar y salir del recinto, y de las fallas en las pantallas LED y el audio, que dejaron sin poder seguir la ceremonia a quienes estaban lejos del escenario.

El diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) contó que tuvo que caminar desde la puerta 20 hasta la 3 y habló de "un desorden lamentable". El excandidato presidencial Mesías Guevara responsabilizó directamente a Cancillería y a Espá, y cuestionó que se citara a la gente desde la noche anterior y que el sistema de códigos QR no funcionara.

El diputado Víctor Piñán (Cívico Obras) exigió investigar las contrataciones con las empresas proveedoras y la actuación de los funcionarios responsables.