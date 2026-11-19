Muere querida influencer de 22 años en su departamento: estaba por recibir un premio por sus negocios Tragedia que conmociona las redes sociales. Una venezolana y un dominicano estuvieron con la influencer antes de su muerte, según las investigaciones.

Con solo 22 años, Melissa Medina ya había logrado destacar en el mundo empresarial y estaba próxima a recibir un importante premio por sus negocios. Sin embargo, la influencer dominicana falleció durante la madrugada del martes 17 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, dejando consternados a sus seguidores.

Su deceso también ha generado preguntas sobre lo ocurrido antes de su fallecimiento. La joven fue llevada de emergencia a un centro médico y la Policía inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso. Como parte de las diligencias, los agentes tomaron declaración a dos personas que estuvieron con ella.

Melissa Medina fue una influencer y empresaria dominicana. Foto: Instagram.

Muere influencer Melissa Medina en extrañas circunstancias

Melissa Medina se encontraba en un departamento del sector Piantini cuando sufrió una emergencia de salud, según informaron medios de República Dominicana. Debido a su estado, fue llevada a un centro médico de la zona de Naco, pero llegó sin signos vitales y los médicos confirmaron su muerte.

La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que la joven mantenía una presencia activa en redes sociales y estaba enfocada en sus negocios. Su fallecimiento también despertó dudas sobre lo que ocurrió durante las horas previas a su traslado al hospital.

Otro dato que llamó la atención de las autoridades fue la presencia de dos personas que acompañaban a la creadora de contenido antes de la emergencia. Según la prensa dominicana, se trata de una joven venezolana de 21 años y un hombre dominicano de 60.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, confirmó que ambos fueron entrevistados como parte de las investigaciones. Hasta el momento, las autoridades no han informado que alguno de ellos haya sido acusado de algún delito.

Melissa Medina iba a ser premiada el jueves 19 por su faceta empresarial

La influencer dominicana tenía previsto asistir a una ceremonia el jueves 19 de noviembre, donde recibiría un reconocimiento especial en los Premios Magna 2026 por su trabajo en el mundo empresarial y sus proyectos de emprendimiento.

La entrega del galardón iba a realizarse apenas dos días después de su fallecimiento, por lo que la querida creadora de contenido no pudo estar presente en una cita que celebraría los logros que había conseguido en los negocios.

Pese a tener solo 22 años, la joven había logrado iniciar varios emprendimientos y ganar popularidad en las plataformas digitales. Su muerte dejó sin cumplir uno de los momentos más importantes de su carrera.