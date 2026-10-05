Montes, de 34 años, recibió un disparo en la cabeza mientras presenciaba una pelea entre simpatizantes de los partidos Acción Popular y Perú Primero.

Montes, de 34 años, recibió un disparo en la cabeza mientras presenciaba una pelea entre simpatizantes de los partidos Acción Popular y Perú Primero. Foto: composición LR/Difusión

Un enfrentamiento registrado durante el conteo de votos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dejó un hombre de 34 años muerto y un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) herido en Chavín de Huántar, provincia de Huari, Áncash. La víctima mortal fue identificada como John Montes Casiguamán, quien se encontraba en un parque junto a unos amigos cuando recibió el impacto de bala.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Daniela Trebejo, minutos antes del fatal desenlace, el occiso habría presenciado un enfrentamiento entre simpatizantes de Acción Popular y Perú Primero en las inmediaciones del colegio Honduras, que funcionó como local de votación. La trifulca se habría producido luego de que se conocieran resultados preliminares que daban ventaja al candidato Julián Quevedo.

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“Pido justicia para mi esposo y para mis hijos. Desde la noche estamos esperando que llegue la Fiscalía. Él se encontraba en el parque con sus amigos. Ha divisado el enfrentamiento de estos partidos políticos y le cae en el disparo en la cabeza. Automáticamente le provocó la muerte (…) Yo tengo dos hijos que quedan en orfandad por la lucha de poder. Mi esposo salió a votar como cualquier ciudadano”, sentenció la cónyuge de la víctima en una entrevista con Latina Noticias.

Cuestionan actuación de la Fiscalía tras fallecimiento de John Montes

La viuda de la víctima cuestionó severamente la labor del Ministerio Público y exigió la revisión integral de las cámaras de seguridad de la Municipalidad. La denunciante señaló que durante la jornada se realizaron transmisiones en vivo que posteriormente fueron eliminadas de las redes, por lo que solicitó formalmente que estos registros sean incorporados como prueba en la investigación.

“No han hecho nada la Fiscalía. Han estado todo el día ayer acá pero nada han hecho. No han incautado las cámara de seguridad que tiene la Municipalidad. Han grabado varios videos y se ha trasmitido en vivo, pero casualmente, han sido borrados, ¿con qué finalidad? Ahora me van a salir con que las cámaras de seguridad no funcionan”, indicó.

Hasta el momento, no se ha reportado ningún detenido por este hecho.