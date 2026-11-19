Barcelona - Villarreal: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 13 de LaLiga de España Los equipos de Barcelona y Villarreal se enfrentarán en el estadio Spotify Camp Nou en uno de los duelos más atractivos de la jornada trece de LaLiga española.

Barcelona va por una nueva victoria en LaLiga de España. El conjunto dirigido por Hansi Flick recibirá a Villarreal en el Spotify Camp Nou con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la tabla. Los ‘culés’ llegan a este partido tras vencer de visita 2-1 a Atlético de Madrid en un complicado encuentro.

En cuanto a Villarreal, ganó de local 2-0 a Getafe en su último duelo por el campeonato español y buscará un nuevo triunfo que le permita seguir escalando posiciones. De los últimos cinco enfrentamientos directos, Barcelona ganó en tres ocasiones, mientras que el ‘Submarino Amarillo’ lo hizo en dos oportunidades.

¿Cuándo juega Barcelona - Villarreal?

Ambos equipos se enfrentarán el domingo 22 de noviembre en el estadio Spotify Camp Nou. Este escenario tiene capacidad para albergar a 105.000 espectadores.

¿A qué hora juega Barcelona - Villarreal?

El encuentro inicia a las 8.00 a. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 7.00 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 a. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 a. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver Barcelona - Villarreal?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Barcelona y Villarreal por el canal DSports y la plataforma DGO. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este encuentro por LaLiga de España.

Pronósticos para el partido Barcelona - Villarreal

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Barcelona sobre Villarreal.