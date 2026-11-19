Piura: decomisan más de 146.000 pastillas presuntamente falsas y valorizadas en más de S/432.000 El decomiso ocurrió en el sector del ex peaje Bayóvar e incluyó 120.000 comprimidos de clonazepam y 26.000 de alprazolam transportados sin sustento de procedencia legal.

El personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) decomisó un cargamento que supera las 146.000 unidades de pastillas que serían presuntamente falsas. La intervención se llevó a cabo en coordinación con integrantes de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Piura, entidad a la que se entregó el lote retenido.

La entidad señaló que los biológicos, que estarían valorizados por encima de los 432.000 soles, fueron interceptados mientras eran transportados en cajas al interior de un bus que cubría el trayecto entre Lima y Máncora, en el departamento de Piura.

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La diligencia estuvo a cargo de agentes de Aduanas quienes se encontraban ubicados en el sector del ex peaje Bayóvar. En este punto revisaron un bus interprovincial y encontraron tres cajas con 120.00 comprimidos de clonazepam de 2 mg y 26.000 comprimidos de alprazolam de 0.5 mg, sin ningún comprobante o documento que acreditara su ingreso o comercialización legal.

El dato

De acuerdo con la tasación efectuada, cada unidad de clonazepam representa 0.68 dólares y cada unidad de alprazolam representa 1.70 dólares, montos que en conjunto reúnen 125.800 dólares, cifra que corresponde a 432.752 soles dentro del comercio nacional.