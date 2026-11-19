Paciente oncológico contrae viruela del mono tras ser intervenido en el hospital Almenara: familia exige atención urgente Jorge Chirinos (53) fue intervenido por un trasplante de médula, pero luego comenzó a presentar fiebre y erupciones en la piel, según sus familiares. Su condición actualmente es delicada, por lo que sus familiares piden que sea atendido debidamente con urgencia.

Los familiares de Jorge Chirinos Cavero, paciente oncológico de 53 años, denunciaron que el hombre contrajo la enfermedad infecciosa viral denominada viruela del mono tras ser internado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud, el pasado 28 de octubre. Hoy su estado de salud es delicado y piden apoyo para atenderlo con urgencia.

Según denunciaron a RPP Noticias, la víctima ingresó al hospital para ser intervenido por un trasplante de médula. Sin embargo, en medio de su proceso de recuperación, empezó a presentar diversos síntomas relacionados con la enfermedad viral, como fiebre constante, desmayos y el brote de erupciones en su piel.

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Paciente se habría contagiado en el hospital

Al consultar por estos síntomas, el hijo de Chirinos señaló que el personal médico habría minimizado el problema. “Cuando mi papá empieza a tener las erupciones, yo consulto con las enfermeras técnicas, las licenciadas y su médico de visita de ese mismo día (…) y nos indicaron que simplemente eran unas ampollitas que salían de manera natural como parte del procedimiento de trasplante”, apuntó.

Asimismo, agregó que recién el viernes 13 de noviembre le confirmaron que su padre tenía viruela del mono y ayer conoció que se habría contagiado en el hospital. “Fue personal de sanidad a nuestro hogar (…) y el día de ayer, haciendo la cronología con mi mamá, con mi hermana y yo, nos dijeron, viendo el cronograma, lo más probable es que tu papá se haya infectado dentro del hospital”.

Piden atención urgente para paciente

La esposa de Chirinos indicó que el estado de salud de su pareja es muy delicado y que actualmente no estaría recibiendo la atención adecuada. “(Nos han dicho) que está entre la vida y la muerte, y no lo quieren poner ni siquiera en UCI porque dicen que va a contagiar al resto”, dijo. Ante ello, ella y su hijo pidieron la intervención de la presidenta de EsSalud, Zulema Tomás, para mejorar la atención hacia su familiar.

La viruela del mono, también llamada viruela símica o mpox, es una enfermedad infecciosa viral causada por el virus de la viruela símica, del género Orthopoxvirus (la misma familia del virus de la viruela humana, aunque no está relacionada con la varicela). Suele ser una zoonosis, lo que significa que puede transmitirse entre animales y personas, así como de persona a persona, a través del contacto piel con piel, lesiones, fluidos corporales o relaciones sexuales.