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Política

Resultados en la provincia del Callao, según la ONPE: conoce quién es el virtual alcalde de la ciudad

La población de la ciudad del Callao ya eligió a sus nuevas autoridades en estas Elecciones 2026. Conoce los resultados de la ONPE tras la elección del domingo 4 de octubre.

Elecciones 2026: resultados en la provincia del Callao
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Este domingo 4 de octubre, se realizaron las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La población a nivel nacional eligió a las nuevas autoridades para el periodo 2027-2030. A continuación, conoce quién es el candidato que lidera la votación en la provincia del Callao.

¿Quién es el virtual alcalde del Callao, según la ONPE?

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aún no publica los resultados en su portal web. De acuerdo con la información recogida por este medio, la entidad publicará los primeros conteos de la jornada electoral, según las actas que vaya procesando.

Elecciones Regionales y Municipales 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 definieron a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los gobernadores y vicegobernadores regionales que gestionarán sus jurisdicciones durante el periodo 2027-2030. El proceso estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y fue fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en cada provincia, distrito y región ante posibles irregularidades.

Revisa toda la cobertura electoral de La República en nuestra sección especial de Elecciones 2026, con las noticias más recientes sobre los resultados en las provincias del país y lo que dejó la jornada del domingo 4 de octubre.

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