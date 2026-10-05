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Sociedad

Acribillan a chofer de colectivo en Independencia: esposa e hijo presenciaron asesinato

Juan Manuel Melgarejo Ochante fue atacado por dos sujetos que llegaron en una motocicleta. Intentó escapar, pero los sicarios lo alcanzaron y le dispararon al menos ocho veces.

Un colectivero, Juan Manuel Melgarejo Ochante, fue asesinado a balazos en Independencia, Lima, mientras estaba con su esposa e hijo frente a su casa.
Un colectivero, Juan Manuel Melgarejo Ochante, fue asesinado a balazos en Independencia, Lima, mientras estaba con su esposa e hijo frente a su casa. | Composición LR
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Un colectivero fue asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes 5 de octubre, en el distrito de Independencia. La víctima, identificada como Juan Manuel Melgarejo Ochante, se encontraba junto a su esposa y su hijo menor de edad frente a su vivienda cuando fue atacada por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.00 a. m., en las inmediaciones de la avenida Baños del Inca. De acuerdo con la información recogida en el lugar, los atacantes abrieron fuego contra Melgarejo cuando permanecía dentro de su vehículo.

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El hombre intentó escapar de los agresores y avanzó con dirección a la zona del cerro. Sin embargo, los sujetos lo persiguieron y volvieron a dispararle. Según información proporcionada por personal policial y de la Fiscalía, los sicarios realizaron al menos 10 disparos, de los cuales ocho impactaron en el cuerpo de la víctima.

Melgarejo Ochante fue trasladado de emergencia a una clínica cercana. No obstante, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

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Víctima trabajaba como colectivero en Lima Norte

Compañeros de Melgarejo Ochante llegaron hasta la zona tras conocer el crimen y señalaron que la víctima se dedicaba al servicio de colectivo en Lima Norte.

Los allegados fueron consultados sobre si la ruta, asociación o paradero donde trabajaba había recibido amenazas previamente, debido a los recientes ataques contra transportistas en distintos puntos de la capital. Sin embargo, prefirieron no brindar mayores declaraciones por temor.

La Policía y el Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para determinar el móvil del asesinato e identificar a los responsables. La escena fue acordonada para recoger evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrió el ataque.

El crimen ocurrió mientras la víctima se encontraba junto a su familia, que presenció el ataque y posteriormente acudió a la clínica donde fue trasladado.

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