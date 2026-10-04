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Política

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos

Más de 26 millones de peruanos votarán este domingo 4 de octubre del 2026 para elegir 25 gobernadores regionales y 364 consejeros regionales, además de alcaldes y regidores.

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatos
Elecciones 2026 EN VIVO: minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y todo sobre el día a día de los candidatosComposición LR
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Más de 26 millones de peruanos están convocados este domingo 4 de octubre del 2026 a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 364 consejeros regionales y a los alcaldes y regidores provinciales y distritales de todo el país. La ONPE ya distribuyó el material electoral, concluyó en la madrugada de este sábado el traslado a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, con 250 unidades de transporte, mientras que el envío a las 94 oficinas descentralizadas del interior del país terminó el 26 de setiembre.

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