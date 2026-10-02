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Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si eres miembro de mesa en los comicios de este domingo 4 de octubre

La compensación económica de S/165 para miembros de mesa puede solicitarse online a través de la ONPE, con diversas opciones de pago disponibles para quienes cumplan con esta función.

Cada mesa de votación contará con tres miembros titulares y seis suplentes, quienes pueden verificar su designación a través de la plataforma de la ONPE con su DNI.
Cada mesa de votación contará con tres miembros titulares y seis suplentes, quienes pueden verificar su designación a través de la plataforma de la ONPE con su DNI.Foto: Difusion
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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán este domingo 4 de octubre, desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., en una jornada en la que más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales, provinciales y distritales.

Para estos comicios, cada mesa de sufragio estará conformada por tres miembros titulares y seis suplentes. Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados para cumplir esta función mediante una plataforma habilitada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), utilizando únicamente su número de DNI.

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Link para consultar si soy o no miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La consulta sobre la designación de miembros de mesa puede realizarse de manera virtual. Para conocer si una persona fue seleccionada, debe seguir estos pasos:

  • Ingresa al link oficial de la ONPE a continuación: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio
  • Coloca tu número de DNI en el campo correspondiente.
  • Revisa el resultado de la consulta. Si no fuiste seleccionado, el sistema mostrará un mensaje en color rojo. Si fuiste designado como miembro de mesa, la información aparecerá en color verde.
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Cada mesa de votación contará con tres miembros titulares y seis suplentes, quienes pueden verificar su designación a través de la plataforma de la ONPE con su DNI.

Cada mesa de votación contará con tres miembros titulares y seis suplentes, quienes pueden verificar su designación a través de la plataforma de la ONPE con su DNI.

¿Cómo solicitar mi compensación económica si seré miembro de mesa?

La ONPE habilitó una plataforma digital para que los miembros de mesa puedan registrar la modalidad mediante la cual desean recibir la compensación económica de S/165. El trámite puede efectuarse en español o quechua, luego de la identificación correspondiente en el sistema.

Las opciones disponibles para recibir el pago son:

  • Cuenta de ahorros del BCP.
  • Cuenta del BBVA.
  • Abono en cuenta de Scotiabank.
  • Depósito mediante Yape.
  • Cobro presencial en agencias del Banco de la Nación.

El registro puede realizarse mediante el enlace oficial de compensación económica de la ONPE que te dejamos a continuación: https://compensacioneconomicamm.onpe.gob.pe/ . La entidad precisó que quienes no completen el registro virtual también recibirán la compensación económica.

Asimismo, los ciudadanos que no fueron sorteados inicialmente, pero que asuman el cargo de miembro de mesa el día de las elecciones, también tendrán derecho a recibir los S/165. En estos casos, el pago se efectuará de manera presencial en cualquier oficina del Banco de la Nación.

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