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¿Cuánto es el pago por ser miembro de mesa?: monto oficial, link de registro y cómo cobrar en la ONPE

El registro para acceder a la compensación se puede completar hasta el 3 de octubre, un día antes de las elecciones. Aquellos que cumplan sus funciones recibirán el pago, mientras que los suplentes no presentes no podrán cobrar.

Los miembros de mesa pueden solicitar el depósito en cuentas de algunos bancos o en el Banco de la Nación. Además, tienen derecho a un día de descanso remunerado.
Los miembros de mesa pueden solicitar el depósito en cuentas de algunos bancos o en el Banco de la Nación. Además, tienen derecho a un día de descanso remunerado.Foto: Andina/JNE/Composición La República
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Los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 recibirán una compensación económica de S/ 165 por cumplir con sus funciones durante la jornada electoral. El monto corresponde al 3% de la UIT vigente y puede solicitarse mediante el sistema habilitado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Para acceder al beneficio, los miembros de mesa deben registrar sus datos en la plataforma de compensación económica de la ONPE dentro del plazo establecido. La jornada electoral será el domingo 4 de octubre, por lo que los ciudadanos designados deben conocer también las condiciones para recibir el pago, las modalidades de cobro y las obligaciones vinculadas con el cargo.

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¿Cuánto paga la ONPE por ser miembro de mesa y cómo registrar la solicitud para recibir los S/ 165?

La compensación económica establecida para los miembros de mesa es de S/ 165. El registro puede realizarse de manera virtual mediante la plataforma habilitada por la ONPE, donde el ciudadano debe consignar la información solicitada para acceder posteriormente al abono correspondiente. La inscripción puede completarse hasta un día antes de las elecciones.

El pago está dirigido a quienes cumplan efectivamente las funciones asignadas durante la jornada electoral. Cada mesa cuenta con tres miembros titulares y seis suplentes, quienes deben presentarse a las 6.00 a. m. para participar en la instalación. Los suplentes que no permanezcan ejerciendo el cargo durante toda la jornada no reciben la compensación económica.

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¿Cómo cobrar los S/ 165 y qué beneficios reciben los miembros de mesa en las ERM 2026?

Quienes completen el registro virtual pueden solicitar el depósito en una cuenta de ahorros en soles del BCP, BBVA o Scotiabank, o mediante Yape. También existe una modalidad de cobro presencial en el Banco de la Nación, destinada a quienes no utilizaron el registro virtual dentro del plazo y a los ciudadanos que asumieron la función de manera excepcional durante la jornada.

Además de la compensación económica, quienes cumplan efectivamente con la función de miembro de mesa tienen derecho a un día de descanso remunerado y no compensable. Este beneficio puede coordinarse con el empleador para ser utilizado el lunes 5 de octubre o dentro de los 90 días posteriores a las elecciones, tanto en el sector público como privado.

La asistencia al local de votación a las 6.00 a. m. es obligatoria para los miembros de mesa seleccionados. La inasistencia o negativa a instalar la mesa genera una multa de S/ 275, equivalente al 5% de la UIT. Si además el ciudadano no cumple con su obligación de votar, se puede acumular la multa correspondiente por no sufragar.

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