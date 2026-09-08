Estacionar en Lima puede costarte hasta S/4.700 al año: conoce los distritos donde más tiempo se pierde

Con un promedio de 20 minutos por búsqueda, el cálculo estima unas 120 horas perdidas al año y un impacto económico de aproximadamente S/3.150. | Difusión

Con un promedio de 20 minutos por búsqueda, el cálculo estima unas 120 horas perdidas al año y un impacto económico de aproximadamente S/3.150. | Difusión

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Encontrar un lugar donde estacionar puede convertirse en un costo que no aparece en el precio de la gasolina ni en el pago de una cochera. En Lima, un conductor puede llegar a destinar hasta 168 horas al año buscando dónde dejar su vehículo, mientras consume alrededor de 201,60 litros de combustible en ese proceso. Al sumar el valor del tiempo perdido y el combustible utilizado, el impacto económico puede alcanzar S/4.700 anuales, según un análisis realizado por ParkGO.

La magnitud del gasto depende principalmente de cuánto demora cada búsqueda y de la frecuencia con la que el conductor enfrenta esta situación. Por ello, la cifra no representa un costo fijo para todos los automovilistas. El cálculo sirve, más bien, para dimensionar cuánto puede acumular una tarea cotidiana que suele pasar inadvertida.

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Cercado de Lima es donde más demora encontrar una cochera

Entre las zonas consideradas en el análisis, Cercado de Lima registra el mayor tiempo promedio de búsqueda, con 28 minutos por estacionamiento.

Si ese tiempo se mantiene durante el año, el conductor acumularía unas 168 horas, equivalentes a siete días completos, destinadas únicamente a encontrar un espacio donde estacionar. El consumo estimado durante esas búsquedas llega a 201,60 litros de combustible, mientras que la pérdida económica calculada asciende a aproximadamente S/4.410 al año.

La situación también es significativa en otros distritos de alta demanda.

En Miraflores y La Victoria, el tiempo promedio llega a 25 minutos por búsqueda y el costo anual estimado alcanza los S/3.938. En San Isidro, el promedio baja ligeramente a 24 minutos, pero la pérdida calculada todavía llega a S/3.780 anuales.

Cercado de Lima se ubica como el distrito con mayor costo anual y mayor tiempo promedio de búsqueda.

¿Cuánto cuesta perder 20 o 30 minutos buscando estacionamiento?

La diferencia puede parecer pequeña cuando se mide en un solo viaje, pero cambia considerablemente cuando se acumula durante meses.

Con un promedio de 20 minutos por búsqueda, el cálculo estima unas 120 horas perdidas al año y un impacto económico de aproximadamente S/3.150.

Cuando la búsqueda se extiende a 30 minutos, la pérdida anual puede subir hasta S/4.725.

El cálculo incorpora tanto el combustible utilizado durante la búsqueda como el valor económico atribuido al tiempo empleado. Por eso, el costo final no equivale simplemente a lo que el conductor gasta adicionalmente en gasolina.

En términos prácticos, media hora puede parecer un retraso menor en un solo desplazamiento. Repetido de manera frecuente, sin embargo, termina representando varios días del año.

El costo que no aparece en el recibo de combustible

La búsqueda de estacionamiento suele quedar fuera de las mediciones habituales sobre los costos de movilizarse por Lima. El conductor sabe cuánto pagó por combustible o cuánto cuesta la cochera, pero difícilmente lleva la cuenta de los minutos que pasó recorriendo calles antes de encontrar un espacio.

Ese tiempo también tiene un valor.

"Cuando hablamos del tráfico solemos pensar en los minutos que pasamos avanzando lentamente, pero existe otro costo silencioso: dar vueltas buscando dónde estacionar", señala Katherinne Oyarce, CEO de ParkGO.

La ejecutiva agrega que ese tiempo termina repercutiendo en el consumo de combustible y en la productividad de quienes se movilizan en automóvil.

El impacto, además, no es igual en toda la ciudad. La disponibilidad de estacionamientos cambia según el distrito, la hora y la concentración de actividades comerciales, laborales o de servicios. Por eso, las zonas donde encontrar una cochera requiere más tiempo terminan acumulando también mayores costos para los conductores.

Siete días al año buscando dónde estacionar

El dato que permite dimensionar mejor el problema es el tiempo acumulado. En el escenario de Cercado de Lima, los 28 minutos promedio por búsqueda llegan a 168 horas al año. Eso equivale a una semana completa.

No significa que un conductor pase siete días consecutivos dentro de su vehículo, sino que los minutos destinados a buscar estacionamiento, sumados a lo largo del año, pueden alcanzar ese equivalente.

En el escenario de 30 minutos por búsqueda, además, el costo económico estimado llega a S/4.725, una cifra que supera ampliamente el gasto que una persona podría percibir en cada viaje individual.

Así, estacionar deja de ser únicamente el último paso de un desplazamiento. Para quienes enfrentan diariamente la escasez de espacios, el tiempo empleado en encontrar una cochera puede terminar convirtiéndose en uno de los costos menos visibles de movilizarse por Lima.