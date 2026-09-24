ATU retira de la av. Javier Prado a vehículo con 22 multas y deuda de S/ 310.000 junto a otros 165 informales

De los vehículos retirados, 59 acumulan multas por S/3 154 636. Las acciones buscan ordenar el tránsito y mejorar los tiempos de traslado de usuarios y conductores en la vía.

De los vehículos retirados, 59 acumulan multas por S/3 154 636. Las acciones buscan ordenar el tránsito y mejorar los tiempos de traslado de usuarios y conductores en la vía. Foto: Andina/Composición La República

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró del servicio informal a 166 vehículos durante los operativos realizados en la avenida Javier Prado desde el 3 de setiembre. Las unidades fueron trasladadas al depósito como parte del plan de ordenamiento del tránsito y fiscalización desarrollado en esta vía.

La intervención está a cargo de la ATU, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP). El operativo busca ordenar la circulación y mejorar los tiempos de traslado de los usuarios del corredor Rojo y de los conductores de vehículos particulares que utilizan la avenida Javier Prado.

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Operativo en Javier Prado deja 166 vehículos informales enviados al depósito desde setiembre

Del total de vehículos intervenidos, 59 acumulan infracciones que representan multas por S/3.154.636. Además, la ATU identificó que 73 conductores circulaban sin licencia de conducir. También fueron detectados tres vehículos con más de 30 años de antigüedad durante las acciones de fiscalización.

En una de las intervenciones más recientes, realizada el martes cerca del paradero La Positiva, en San Isidro, fueron enviados al depósito 14 vehículos. Entre ellos estaba la unidad de placa AXJ-409, que acumulaba 22 multas relacionadas con el servicio informal y una deuda superior a S/310.000.

ATU detecta 73 conductores sin licencia y multas por más de S/3 millones

Las cifras reportadas por la ATU corresponden a las acciones ejecutadas desde el inicio del plan operativo en la avenida Javier Prado. Las autoridades mantienen las intervenciones para identificar vehículos que prestan el servicio de transporte público de manera informal y aplicar las medidas correspondientes.

El plan se desarrolla de manera coordinada entre las instituciones encargadas de la fiscalización y el control del tránsito. La ATU informó que estas acciones buscan contribuir al ordenamiento de la circulación en la avenida Javier Prado, una vía utilizada por los buses del corredor Rojo y por vehículos particulares.