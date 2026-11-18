Papa León XIV lució en el Vaticano cruz obsequiada en Perú que reúne reliquias de cinco santos La cruz, diseñada por la firma Ilaria, incluye elementos de la identidad del papa y del catolicismo peruano. Contiene reliquias de cinco santos, reflejando la historia de la Iglesia en Perú.

El papa León XIV sigue dando muestras de afecto hacia el Perú. En la Audiencia General del Vaticano realizada este miércoles 18 de noviembre, apenas un día después de retornar de su gira por Sudamérica, el Santo Padre lució la cruz pectoral que le regalaron los obispos peruanos durante su reciente visita al país.

La pieza, entregada durante su encuentro en el Palacio Arzobispal de Lima el 12 de noviembre, fue encargada por la Conferencia Episcopal Peruana a la firma de joyería Ilaria, que incorporó en el diseño elementos relacionados con la identidad del papa y la tradición católica peruana.

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Cruz lleva reliquias de cinco santos

La pieza está elaborada en plata y revestida de nácar, un material que resalta por su luminosidad, delicadeza y pureza. Sus extremos, además, incorporan borlas y la flor de lis, inspirados en el escudo pontificio de León XIV, y en el reverso del escudo se encuentra grabado el tema que acompañó su visita a Perú: 'Abramos el corazón'.

Sin embargo, la parte más llamativa del trabajo se encuentra por dentro, dado que, a petición de los obispos, la cruz contiene pequeños fragmentos de las reliquias de cinco santos vinculados a la historia de la Iglesia en el Perú: Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano.

Pieza simboliza “un pedacito del Perú”, según diseñadora

La directora creativa de Ilaria, Beatrice Ciabatti, destacó que la cruz fue elaborada por maestros artesanos peruanos y que su valor también está relacionado con el lazo que el sumo pontífice mantiene con el Perú, donde desarrolló parte de su labor pastoral durante casi 20 años.

“Creo que le estamos entregando algo extraordinariamente simbólico: un pedacito del Perú que podrá llevar siempre cerca de su corazón. No es solamente una cruz de plata y nácar. En su interior guarda reliquias ex ossibus de cinco santos profundamente vinculados a nuestra historia y a nuestra fe”, señaló a la revista Cosas.

¿Qué significado tiene una cruz pectoral en la religión católica?

Según la red de medios católicos EWTN Español, la cruz pectoral o simplemente pectoral, es la cruz que llevan el Papa, los obispos, abades y otros prelados colgando del cuello, como signo de dignidad. Su nombre proviene del latín pectus (pecho).

Llevarla sobre el pecho simboliza mantener a Cristo en el centro de la vida, las decisiones y el amor pastoral. Tradicionalmente, muchas cruces pectorales guardan reliquias de santos en su interior, aunque hoy también se usan modelos sencillos de metal o madera sin reliquias.