La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió una advertencia a un bus que promocionaba viajes hacia el concierto de BTS, recordando que las empresas deben respetar sus itinerarios.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) emitió una advertencia a un bus que promocionaba viajes hacia el concierto de BTS, recordando que las empresas deben respetar sus itinerarios. Foto: composición LR/Difusión

V, Jimin, Jungkook, Jin, Suga, J-Hope y RM, integrantes de BTS, llegarán a Lima como parte de su como parte de su gira ‘BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, para las tres presentaciones programadas los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) advirtió a una empresa de transporte público cuya unidad, de placa CSN631, promocionaba el traslado de asistentes hacia el recinto, debido a que modificar la ruta autorizada puede constituir una grave infracción.

La comunicación dirigida a la empresa tuvo carácter preventivo y exhortativo y fue enviada el 29 de setiembre. La ATU precisó que no se impuso ninguna multa por este caso, aunque señaló que los vehículos de transporte público deben mantener las condiciones bajo las cuales fueron habilitados y cumplir de manera estricta con sus recorridos autorizados.

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ATU explica por qué advirtió al bus que promocionaba viajes hacia el concierto de BTS

La autoridad señaló que ofrecer un servicio dirigido específicamente hacia las instalaciones del Estadio San Marcos implicaría abandonar el itinerario establecido para la unidad. Según la ATU, las empresas de transporte público no están autorizadas a cambiar las condiciones del servicio ni las rutas que tienen asignadas para realizar traslados particulares.

Otro de los puntos observados está relacionado con el uso del cartel “Fuera de servicio”. La ATU indicó que este recurso está destinado exclusivamente a situaciones imprevistas, como fallas técnicas o emergencias que impidan que el vehículo continúe con su recorrido. Por ello, emplearlo para justificar la prestación de servicios particulares no corresponde al uso establecido para este elemento.

La entidad precisó que su intervención frente a la unidad fue de carácter preventivo y que la comunicación enviada buscó advertir sobre las condiciones que deben respetarse dentro del servicio de transporte público.

Comunicado de la ATU sobre 'Army Bus' y concierto de BTS en Estadio San Marcos.

Bus con televisor a bordo también incumple las normas de seguridad para el transporte público

Durante la revisión del caso, la ATU también detectó que la unidad cuenta con un televisor a bordo. La normativa vigente, según explicó la autoridad, prohíbe este tipo de dispositivos dentro de la cabina debido a que pueden convertirse en un elemento de distracción durante la conducción.

La presencia del televisor se suma a las observaciones realizadas sobre la unidad de placa CSN631, aunque la ATU reiteró que en esta oportunidad no se aplicó una multa. La entidad sostuvo que continuará interviniendo dentro de las competencias que le corresponden para promover que el transporte público en Lima y Callao opere bajo condiciones de seguridad y formalidad.