Es falso que la ATU tenga más ingresos y presupuesto que la Municipalidad de Lima, como afirma López Aliaga

El candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, brindó una entrevista a La Noticia y afirmó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) tiene más ingresos que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

“Los ingresos de ATU son más que los de la Muni Lima. Son S/1,500 millones que le asignan”, afirmó.

PerúCheck revisó la Consulta Amigable de Ingresos – Presupuesto y Ejecución de Ingresos y la información presupuestal disponible en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y halló que en ninguno de los dos casos revisados la ATU supera a la Municipalidad de Lima en presupuesto ni ingresos.

Ingresos y presupuesto no son lo mismo

La afirmación de Rafael López Aliaga mezcla dos conceptos distintos. Por un lado, asegura que los ingresos de ATU son más que los de la Muni Lima; pero, inmediatamente después, sustenta esta comparación señalando que a la ATU le asignan S/1.500 millones. Sin embargo, el dinero que una entidad tiene como presupuesto no es lo mismo que el dinero que recauda.

La abogada especialista en contrataciones con el Estado Magaly Olivera explicó a PerúCheck que el presupuesto es el monto con el que una entidad pública cuenta para financiar sus actividades durante el año. Este dinero puede provenir de distintas fuentes y puede cambiar a lo largo del año.

Los ingresos, en cambio, son los recursos que una entidad efectivamente recauda, capta u obtiene. Por ejemplo, una institución puede generar recursos por el cobro de tasas, la prestación de servicios u otros conceptos que le correspondan.

Por eso, que a una entidad se le asigne determinado presupuesto no significa que haya recaudado esa misma cantidad.

La experta en contrataciones con el Estado también informó que el presupuesto permite planificar los recursos disponibles durante el año, mientras que la ejecución de ingresos muestra el dinero que efectivamente percibe la entidad.

A partir de esta diferencia, PerúCheck revisó por separado cuánto recauda la ATU frente a la Municipalidad de Lima y cuál es el presupuesto de cada una.

¿La ATU tiene más ingresos que la Municipalidad de Lima?

Para realizar una comparación equivalente, PerúCheck revisó los recursos directamente recaudados (RDR) de ambas entidades registrados en la Consulta Amigable del MEF.

De acuerdo con el MEF, esta fuente comprende ingresos generados y administrados directamente por las entidades públicas, entre ellos tasas, rentas de la propiedad, venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos que les corresponden de acuerdo con la normativa.

Se comparó específicamente la columna “Recaudado”, es decir, el monto registrado como efectivamente recaudado, y no el presupuesto estimado para estos recursos.

Ingresos de la Municipalidad de Lima vs ATU

Los registros muestran que en ninguno de los tres años revisados la ATU tuvo más recursos directamente recaudados que la Municipalidad de Lima.

La misma situación se observa en 2026. Hasta la fecha de consulta, la Municipalidad de Lima registra S/593,3 millones, mientras que la ATU alcanza S/275,4 millones. La diferencia es de aproximadamente S/317,9 millones a favor de la MML.

Esta comparación es conservadora respecto de los recursos propios de la Municipalidad de Lima: los impuestos municipales aparecen en el MEF en un rubro distinto y, por tanto, no fueron sumados a los recursos directamente recaudados para este cuadro. PerúCheck mantuvo la misma categoría en ambas instituciones para evitar comparar fuentes distintas.

¿A la ATU le asignan S/1.500 millones y tiene un presupuesto mayor que la Municipalidad de Lima?

La segunda parte de la declaración de López Aliaga señala que a la ATU le asignan S/1.500 millones. Esta cifra ya no hace referencia a cuánto recauda la entidad, sino a su presupuesto.

Para comprobar esta parte, corresponde comparar el presupuesto de la ATU con el de la Municipalidad Metropolitana de Lima en el mismo año.

Según la Consulta Amigable del MEF, para 2026 la ATU inició el año con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de aproximadamente S/1.199 millones. Su presupuesto fue posteriormente modificado y, al momento de la consulta, su PIM ascendía a aproximadamente S/1.353 millones.

La Municipalidad de Lima registra cifras superiores en ambos indicadores. Su presupuesto inicial para 2026 fue de aproximadamente S/2.221 millones, mientras que su presupuesto modificado alcanzó aproximadamente S/3.016 millones.

Es decir, la ATU tampoco tiene un presupuesto superior al de la Municipalidad de Lima.

Incluso tomando como referencia los S/1.500 millones mencionados por López Aliaga, esa cantidad no convierte a la ATU en una entidad con mayor presupuesto: el presupuesto vigente de la Municipalidad de Lima supera los S/3.000 millones.

PerúCheck solicitó precisiones a Rafael López Aliaga

PerúCheck se comunicó con Rafael López Aliaga para conocer la fuente de la afirmación según la cual los ingresos de la ATU serían superiores a los de la Municipalidad de Lima.

También se le consultó a qué corresponden específicamente los S/1.500 millones mencionados en su declaración y si se refería a ingresos recaudados, al presupuesto de la institución o a otro indicador. Hasta el cierre de esta verificación, no se obtuvo respuesta.

Conclusión

Rafael López Aliaga, candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, afirmó que los ingresos de ATU son mayores que los de la Municipalidad de Lima y sustentó su declaración señalando que a esta entidad le asignan S/1.500 millones. Sin embargo, la Municipalidad de Lima superó a la ATU en 2024, 2025 y lo que va de 2026. En este último periodo, la MML registra S/593,3 millones frente a S/275,4 millones de la ATU. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de Rafael López Aliaga como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.