Papa León XIV responde si volverá al Perú tras su visita: esto dijo durante su vuelo de regreso a Roma Durante su vuelo de retorno a Roma, el pontífice destacó el entusiasmo y la devoción de los fieles peruanos, agradeció el esfuerzo de las comunidades que organizaron su visita y dejó un mensaje a los obispos del país.

El pontífice destacó el esfuerzo de las comunidades locales en la organización de su visita, haciendo énfasis en la diferencia de recursos entre ciudades como Lima y Pucallpa.

El pontífice destacó el esfuerzo de las comunidades locales en la organización de su visita, haciendo énfasis en la diferencia de recursos entre ciudades como Lima y Pucallpa. Foto: AFP

El papa León XIV respondió si tiene previsto regresar al Perú tras su visita apostólica, que concluyó el domingo 16 de noviembre. Durante el vuelo de retorno a Roma, los periodistas le preguntaron si volvería próximamente al país. El pontífice respondió con humor y reconoció que todavía no sabe cuáles serán sus próximos destinos.

"La última pregunta la dejamos fuera, porque no sé adónde iré este año, mucho menos en el futuro", manifestó el santo padre.

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La pregunta surgió luego de una visita que recorrió Lima, Pucallpa, Cusco, Chiclayo y Santa Cruz, y que dejó numerosas muestras de afecto y devoción. Durante el diálogo con la prensa, León XIV también recordó los momentos que más lo emocionaron, agradeció el trabajo de las comunidades que participaron en los preparativos y reflexionó sobre el papel de la Iglesia frente a los problemas que afronta el Perú.

León XIV destacó el esfuerzo para organizar su visita al Perú

El pontífice reconoció el trabajo que demandó preparar las actividades de su visita apostólica en las distintas ciudades del país. En particular, agradeció a las comunidades que colaboraron con la organización y destacó las diferencias entre los recursos disponibles en cada localidad.

"Organizar en esos lugares para la visita del papa es muchísimo trabajo", expresó. También hizo referencia a Lima, que cuenta con mayores recursos, y a Pucallpa, donde enfrentó "mucho calor en muchos sentidos".

"Venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos, entonces los vamos a descansar un poco", agregó, en alusión al esfuerzo que realizaron las comunidades para recibirlo.

El cariño y la fe de los peruanos marcaron su visita

Durante el diálogo con TV Perú, el papa León XIV recordó con emoción las muestras de afecto que recibió a lo largo de su recorrido por el país. Entre ellas, mencionó el momento en que una persona le lanzó un rosario con la intención de entregárselo.

"Son cosas que uno lleva en el corazón, quizá también en el ojo… Pero que marcan la vida de uno", expresó el pontífice.

Asimismo, relacionó estas manifestaciones de devoción con el pasaje del Evangelio en el que una mujer busca tocar el borde de la túnica de Cristo para recibir su bendición. León XIV señaló que procura mantenerse cerca de los fieles y reconoció que también recibe mucho de ellos.

"Yo trato —y gracias a Dios con la energía que me da— de estar cerca de ellos. Pero recibo también en el sentido de este entusiasmo, esa fe, esa devoción. Es de verdad un don de Dios", sostuvo.

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que recibió durante su recorrido por las distintas regiones del Perú y resumió su sentimiento con una frase: "Doy gracias a Dios. No hay otras palabras".

Papa León XIV pidió a los obispos continuar su mensaje de unidad

En otro momento, RPP Noticias le preguntó cómo pueden los peruanos, creyentes y no creyentes, mantener el espíritu de unidad, fe y esperanza que despertó su visita, frente a los problemas de violencia y las dificultades que atraviesa el país.

Al respecto, León XIV recordó que la Iglesia desarrolla su labor desde las comunidades locales, bajo la conducción de sus obispos, a quienes reconoció como sus principales pastores.

"El Papa es uno. Representa, muy importante esto, al Vicario de Cristo, pero la Iglesia vive a nivel local con los obispos, que son los pastores", señaló.

En esa línea, reveló que durante su encuentro con los obispos peruanos les dejó un encargo: continuar el trabajo pastoral y preservar los sentimientos de fe y esperanza que surgieron durante estos días.

"Dije a los obispos: ahora toca a ustedes continuar, no perder los dones que hemos compartido en estos días, para que vaya adelante, para que siga creciendo experiencia de alegría, de devoción y de fe", manifestó.

El encuentro con víctimas de abusos y el pedido de justicia

El papa León XIV también se refirió al encuentro que sostuvo con personas que denunciaron haber sufrido situaciones deplorables por parte de miembros de la Iglesia. Explicó que escuchar sus testimonios representa una muestra de cercanía y un compromiso para ayudarlas a encontrar un camino de recuperación.

"Es un gesto del deseo de estar cerca de las víctimas, ayudarles a encontrar un camino que quizá poco a poco pueda llevarlas a una auténtica sanación", manifestó.

Asimismo, remarcó la necesidad de reforzar las medidas de prevención para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. En ese sentido, pidió a los obispos y agentes pastorales asumir su responsabilidad en el acompañamiento de las víctimas y en la búsqueda de justicia.

"Ustedes, que están más cerca de estas situaciones, tienen que cumplir, tienen que acompañar, tienen que ser ustedes los que realmente tomen la responsabilidad de ayudarlos para que haya justicia y nunca más se repitan estos delitos", enfatizó.