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ÚLTIMO MINUTO¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar
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¿Hasta qué hora puedes votar? ONPE recuerda la hora límite y las multas por no sufragar

Además, la ONPE informó sobre la reubicación de 17 locales de votación en todo el país. Los electores pueden verificar su local y mesa ingresando su DNI en la plataforma de la ONPE.

Este domingo 4 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú, donde más de 26 millones de ciudadanos podrán elegir nuevas autoridades.
Este domingo 4 de octubre se llevarán a cabo las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Perú, donde más de 26 millones de ciudadanos podrán elegir nuevas autoridades.Foto: Andina/Composición LR
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Este domingo 4 de octubre se realizan las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en todo el país, jornada en la que más de 26 millones de ciudadanos están convocados a acudir a sus locales para elegir a sus próximas autoridades regionales, provinciales y distritales. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) estableció el horario oficial para el desarrollo de la votación.

La jornada electoral comenzó a las 7.00 a. m. y tiene como hora límite las 5.00 p. m., momento establecido para el cierre de las mesas de sufragio y de los locales de votación. Por ello, los electores que todavía no acudieron deben considerar este horario, ya que quienes lleguen después del cierre no podrán emitir su voto y estarán sujetos a la multa correspondiente por no sufragar.

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¿Hasta qué hora se puede votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026? ONPE fija cierre de mesas

La ONPE informó que las mesas de sufragio permanecen habilitadas desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m. durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Este horario comprende la jornada destinada a que los ciudadanos registrados acudan a sus centros asignados y cumplan con su deber electoral.

Los electores que se presenten después de las 5.00 p. m. ya no podrán ingresar a sufragar, debido al cierre establecido para la jornada. En estos casos, corresponde una multa por no votar, cuyo monto depende de la clasificación económica que figura en el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las sanciones señaladas son de S/110, S/55 o S/27,50, según corresponda.

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ONPE: consulta tu local y mesa de votación ante la reubicación de 17 centros a nivel nacional

Para esta jornada, la ONPE también informó sobre la reubicación de 17 locales de votación en diferentes puntos del país. Por este motivo, los ciudadanos pueden verificar previamente el lugar donde deben acudir y confirmar tanto la dirección de su centro como el número de mesa que les corresponde.

La consulta está disponible en la plataforma electoral de la ONPE. El elector debe ingresar al enlace oficial, colocar su número de DNI y seleccionar la opción de consulta. El sistema muestra el local asignado, su dirección y la mesa de sufragio correspondiente. Además, permite comprobar si la persona fue seleccionada como miembro de mesa para estas elecciones.

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