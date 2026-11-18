Poder Judicial amplía por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar por caso Lizeth Marzano La medida vencerá el 24 de agosto de 2027. Villar es investigado por homicidio culposo, fuga tras accidente de tránsito y otros delitos en agravio de la deportista Lizeth Marzano.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Tránsito y Seguridad Vial de Lima amplió por nueve meses la prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y la muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

El plazo de la actual de la medida restrictiva contra Villar vencía el 25 de noviembre del 2026; sin embargo, con la ampliación, estará vigente hasta el 24 de agosto de 2027 mientras es investigado por homicidio culposo, fuga tras accidente de tránsito y otros delitos en agravio de Marzano.

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Poder Judicial amplía prisión preventiva contra Adrián Villar

Poder Judicial rechazó cese de prisión preventiva

Horas antes de ampliar la medida restrictiva, el tribunal había rechazado el pedido de cese de prisión preventiva solicitado por la defensa de Villar. Esta solicitud buscaba que el procesado afronte en libertad el proceso penal por la muerte de Lizeth Marzano.

La prisión preventiva se dictó luego de su detención, el 26 de febrero, y fue confirmada en marzo por la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima, que rechazó el recurso presentado por su defensa y ratificó la resolución del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

Fiscalía pide siete años de cárcel para Adrián Villar

En paralelo a los pedidos sobre la prisión preventiva, el Ministerio Público presentó su requerimiento acusatorio contra Villar por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente. Por estos cargos, solicitó una pena de siete años y un mes de prisión, además de la suspensión definitiva de su licencia de conducir.

En el mismo requerimiento mixto, la Fiscalía también planteó el sobreseimiento de la investigación contra la periodista Marisel Linares, pareja del padre de Villar, por el presunto delito de encubrimiento. El Ministerio Público considera que los hechos atribuidos a la comunicadora no constituyen delito debido al vínculo familiar que mantiene con el investigado.

Inicialmente, la investigación sostenía que Linares conocía que su hijastro conducía el vehículo involucrado en el atropello, pero no comunicó oportunamente su identidad a las autoridades. El Poder Judicial deberá evaluar el pedido de sobreseimiento y determinar si corresponde archivar la investigación en su contra.

¿Cómo ocurrió el atropello de Lizeth Marzano?

De acuerdo con la investigación fiscal, el 17 de febrero, Adrián Villar conducía un automóvil Chevrolet, de placa C4L-243, por la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro, cuando habría cambiado de carril y atropellado a Lizeth Marzano, quien corría por la vía.

Tras el impacto, el vehículo subió a la vereda. Luego, el conductor habría abandonado el lugar sin auxiliar a la deportista, quien falleció debido a la gravedad de las lesiones. El automóvil involucrado pertenecía a Marisel Linares.