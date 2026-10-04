Vecinos de Miraflores reportaron la presencia de fuego en el terreno correspondiente a la Costa Verde, ubicado cerca del centro comercial Larcomar. El incidente se produce la mañana de este domingo 4 de octubre, en plena jornada por las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Según el Cuerpo General de Bomberos del Perú, el incendio es de código 2 —lo que significa que está en progreso— y afecta aproximadamente 300 metros cuadrados. Al menos ocho unidades de la institución se desplazan hasta la zona para atender la emergencia que genera intensas nubes de humo en los alrededores de la zona.

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Incendio la Costa Verde: humo se desplaza y cubre zonas en Miraflores

De acuerdo con los reportes preliminares de vecinos, el siniestro en la Costa Verde ha generado una capa de humo extensa que se desplaza hacia varias viviendas ubicadas alrededor del malecón. Hasta el momento, se desconoce las causas que habrían originado el fuego.

Incendio en la Costa Verde

En la zona ya se observa la presencia de un vehículo del Cuerpo General de Bomberos, aunque se espera la llegada de más unidades, entre cisternas y equipos de emergencia.