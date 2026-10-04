Elecciones Regionales y Municipales 2026: Arequipa, Cusco, Piura y otras regiones reportan incidencias durante la jornada de votación

Las Elecciones Regionales y Municipales se llevarán a cabo hasta las 5:00 p.m. | Composición LR

Las Elecciones Regionales y Municipales se llevarán a cabo hasta las 5:00 p.m. | Composición LR

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se desarrollan este domingo 4 de octubre en las diferentes regiones del Perú, en una jornada en la que miles de ciudadanos acuden a las urnas para elegir a sus próximas autoridades para los siguientes cuatro años. Aunque en varias localidades la votación comenzó con normalidad, los primeros reportes también dieron cuenta de incidencias relacionadas con la presencia de propaganda electoral en los alrededores de los centros de sufragio y la demora en la instalación de algunas mesas.

En Arequipa y Cusco, medios locales denunciaron la presencia de material de propaganda electoral en las calles cercanas a los locales de votación, pese al desarrollo de la jornada electoral. Mientras tanto, en Piura, más de 50 auditores de la Contraloría General de la República fueron desplegados en las ocho provincias para verificar la entrega del material electoral.

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La jornada de votación se extenderá hasta las 5.00 p. m., por lo que las autoridades mantienen operativos de supervisión y seguridad en diferentes puntos del país.

Arequipa: retiran propaganda electoral de los exteriores de locales de votación

Desde las primeras horas de la mañana, los centros de votación de Arequipa comenzaron con la instalación de las mesas de sufragio y la llegada progresiva de electores, quienes formaron filas para ingresar a emitir su voto.

Sin embargo, uno de los primeros incidentes reportados fue la presencia de propaganda electoral en los alrededores de los centros de votación. Según información en la zona, desconocidos habrían arrojado papeles con material proselitista en las inmediaciones de estos establecimientos.

Ante esta situación, personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Contraloría realizaron labores de limpieza para retirar los materiales y despejar los exteriores de los locales.

Cusco: reportan propaganda electoral cerca de centros de sufragio

En Cusco también se reportó la presencia de propaganda electoral en las calles cercanas a los locales de votación. De acuerdo con medios locales, personas conocidas como 'mosquitos' habrían dejado material proselitista a pocos minutos de la apertura de los centros de sufragio.

Pese a esta incidencia, la jornada electoral comenzó con la instalación de mesas en distintos puntos de la región. Desde la Institución Educativa Simón Bolívar, ubicada en la periferia de la ciudad del Cusco, se informó que 21 mesas de sufragio fueron instaladas para recibir a los electores.

La Libertad: 185 fiscales supervisan la jornada electoral

En la región La Libertad, los primeros reportes señalaron que la jornada se desarrollaba sin incidentes de consideración. En Trujillo, efectivos de la Policía Nacional realizaron operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos y del material electoral.

Asimismo, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, informó que 185 fiscales fueron distribuidos en 480 instituciones educativas para supervisar el desarrollo de las elecciones del 4 de octubre.

No obstante, en el colegio Víctor Larco, ubicado en el distrito de Víctor Larco, se reportó que todavía faltaban instalar aproximadamente cuatro mesas de sufragio, mientras algunos electores aguardaban para ejercer su derecho al voto.

Entre los ciudadanos que acudieron a este local estuvo Teodoro Carlos González Quiroz, de 81 años, quien aprovechó su participación para exhortar a los jóvenes a acudir a las urnas. "Vengan a votar; así como tienen el derecho a criticar, también tienen el derecho a votar. Y si se equivocan, se equivocan; y si ganan, ganan", manifestó.

Piura: Contraloría despliega más de 50 auditores en las ocho provincias

En Piura, más de 50 auditores de la Contraloría General de la República fueron desplegados en las ocho provincias de la región para verificar la entrega del material electoral y supervisar aspectos relacionados con el desarrollo de los comicios.

Uno de los puntos de mayor concentración de votantes es la Universidad Nacional de Piura, donde más de 52.000 electores están habilitados para sufragar.

Ica: jornada avanza con mesas pendientes de instalación

En Ica, los primeros reportes señalaron que las elecciones se desarrollaban con normalidad. Sin embargo, hasta ese momento todavía no se había completado la instalación de todas las mesas de sufragio.

Personal de la Contraloría General de la República y efectivos de la Policía Nacional también fueron desplegados para realizar labores de control y supervisión durante el proceso electoral.

Las autoridades continuarán monitoreando el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 hasta el cierre de los locales de votación, previsto para las 5.00 p. m.