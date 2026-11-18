Cusco recibió a más de 450.000 visitantes por el papa León XIV: impacto alcanzó S/505 millones Más de 10.000 turistas extranjeros y 150.000 nacionales visitaron Cusco, con un gasto promedio diario de S/2.500 y S/1.300, respectivamente. El turismo impulsó la demanda de servicios en la región.

La visita del papa León XIV a Cusco atrajo a más de 450.000 visitantes, generando un movimiento económico de hasta S/505 millones

La visita del papa León XIV a Cusco atrajo a más de 450.000 visitantes, generando un movimiento económico de hasta S/505 millones Foto: AFP

La visita del papa León XIV a Cusco movilizó a más de 450.000 visitantes entre turistas extranjeros, nacionales y regionales, y generó un movimiento económico de hasta S/505 millones, según el balance presentado por el gobernador regional, Werner Salcedo. La llegada del pontífice, el último domingo 15 de noviembre, impulsó la demanda de servicios turísticos, transporte, alojamiento y alimentación en la región.

De acuerdo con la autoridad regional, el flujo de visitantes comenzó días antes de la llegada del sumo pontífice y continuó después de su partida, debido a que varios viajeros permanecieron en Cusco para recorrer sus principales atractivos turísticos.

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Turistas extranjeros y nacionales impulsaron el movimiento económico

Salcedo detalló que Cusco recibió a más de 10.000 visitantes extranjeros, 150.000 turistas nacionales y más de 200.000 visitantes procedentes de otras zonas de la región. Según sus estimaciones, los primeros gastaron más de S/2.500 diarios; los nacionales, más de S/1.300; y los regionales, más de S/300.

El gobernador sostuvo que este flujo permitió alcanzar un movimiento económico de S/505 millones. Los visitantes utilizaron servicios de hospedaje, alimentación, transporte y guiado turístico, además de realizar recorridos por parques arqueológicos y espacios naturales.

La capacidad de alojamiento también registró una alta demanda. Según Salcedo, se cubrieron 36.758 camas y el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete registró 88.202 pasajeros. De este último grupo, 35.900 se movilizaron hacia Machu Picchu.

El mensaje del papa León XIV en Cusco

Además del movimiento turístico, el gobernador destacó los mensajes que dejó el pontífice durante su visita, especialmente los relacionados con la fe, la integración cultural y la reconciliación.

Uno de los temas que resaltó fue la piedad popular, abordada por León XIV durante su encuentro en la explanada del parque arqueológico de Sacsayhuamán. Salcedo consideró que el mensaje invita a recuperar el sentido religioso de las festividades y convertirlas en espacios de encuentro y reconciliación.

También destacó el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor y el regalo del sudario al Señor de los Temblores, una de las principales imágenes religiosas de Cusco.