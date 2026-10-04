Hallan a hombre con quemaduras en acantilado de la Costa Verde en medio del incendio

Un hombre, aún no identificado, fue encontrado en los alrededores del acantilado en la Costa Verde luego de que se registrara un incendio de grandes proporciones. El sujeto fue atendido por efectivos de la Policía Nacional, mientras esperaba tendido en el suelo la llegada de los paramédicos. Una estudiante de medicina que transitaba por el lugar le brinda los primeros auxilios.

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