Sujeto se hizo pasar por trabajador de la Fiscalía para robar una tablet en una agencia turística en la Plaza de Armas de Arequipa Los empleados denunciaron la falta de avances en la identificación del sospechoso, a pesar de haber hallado un segundo video donde podría verse la misma persona cometiendo un hurto similar en un negocio cercano.

Un sujeto se hizo pasar por trabajador de la Fiscalía para ingresar a una agencia de turismo y hurtar una tablet valorizada en casi S/1000, a pocos pasos de la Plaza de Armas de Arequipa. El hecho ocurrió el último 17 de noviembre, a plena luz del día, en el Centro Histórico de la ciudad. Los agraviados denunciaron que, pese a contar con imágenes de las cámaras de seguridad, todavía no se ha logrado identificar al responsable.

De acuerdo con el registro audiovisual del establecimiento, el hombre ingresó al negocio y se presentó como notificador de la Fiscalía. Luego, comenzó a solicitar documentos y realizar preguntas a los trabajadores, simulando que cumplía una diligencia oficial.

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Mientras los empleados atendían sus requerimientos, el sujeto aprovechó un momento de distracción para apoderarse de una de las tablets que estaba sobre una mesa. Después de ocultar el equipo, salió del establecimiento sin levantar sospechas.

Todo el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio. Al percatarse de lo ocurrido, los trabajadores solicitaron ayuda a los serenos y efectivos policiales para ubicar al sospechoso, quien posiblemente todavía se encontraba en los alrededores. Sin embargo, no consiguieron encontrarlo.

Sospechan que utiliza la misma modalidad en otros negocios de Arequipa

Los trabajadores afectados señalaron que, ante la falta de resultados para identificar al responsable, comenzaron a revisar otros registros audiovisuales y encontraron imágenes de un sujeto que habría cometido un hurto similar semanas atrás en otro establecimiento de la zona.

En ese segundo video se observa a un hombre que también ingresa a un negocio y, aprovechando la distracción de los trabajadores, se lleva objetos de valor. Los agraviados sospechan que se trataría de la misma persona, debido a las características físicas y al modo de operar. En esta grabación, incluso, el rostro del presunto responsable se distinguiría con mayor claridad.

En diálogo con La República, los afectados cuestionaron la demora de la Policía y del personal municipal encargado de revisar las cámaras de videovigilancia para rastrear al sospechoso.

"Muy lento avanza la Policía, muy lento avanzan las personas de la municipalidad que se encargan de ver las cámaras. Parecía que no sabían dominar bien las cámaras y no nos dan, no verifican las cámaras para saber dónde se ha ido o saber más de su identidad. Parece que es su misma modalidad porque en otro negocio también ha estado", manifestaron.

Comerciantes piden mayor seguridad en el Centro Histórico

Los agraviados solicitaron que las autoridades aceleren las diligencias para identificar al sujeto y recuperar la tablet sustraída. También advirtieron que el hombre podría haber utilizado esta modalidad en otros establecimientos comerciales cercanos a la Plaza de Armas.

Asimismo, cuestionaron la instalación de una feria municipal frente a las agencias de turismo, debido a que los toldos habrían dificultado la visibilidad hacia el exterior y no permitieron determinar con claridad la ruta de escape del sospechoso.

Finalmente, los trabajadores pidieron reforzar la seguridad y mejorar la vigilancia en el Centro Histórico de Arequipa, especialmente en los alrededores de los negocios turísticos, para evitar nuevos hurtos bajo esta modalidad.