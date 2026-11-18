Parque de la Exposición reunirá a 150 perros y gatos rescatados en busca de adopción: fecha y hora La jornada incluirá espectáculos, concursos, una feria para mascotas y un patio de comidas. La actividad cuenta con el apoyo de varias organizaciones y la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El Parque de la Exposición será sede de la Adoptatón 2026 en la que más de 150 perros y gatos rescatados buscarán una nueva familia. La iniciativa, organizada por la Fundación Rayito desde 2019, cuenta con el apoyo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Durante la actividad, también se ofrecerá una campaña veterinaria gratuita para las mascotas, y las familias podrán disfrutar de espectáculos en vivo, concursos, activaciones y un patio de comidas. Conoce todos los detalles en esta nota.

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Adoptatón 2026: fecha y hora de la actividad

La jornada se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre desde las 10.00 a. m. hasta las 6.00 p. m. en el Parque de la Exposición, ubicado en el Cercado de Lima. El ingreso a la actividad será totalmente gratuito.

Durante el evento, los asistentes podrán conocer a perros y gatos rescatados, previamente evaluados y en buen estado de salud, que esperan encontrar una familia responsable que les brinde una segunda oportunidad. Además, cada mascota adoptada recibirá un paquete especial de adopción.

Campaña veterinaria y actividades en familia

La Adoptatón 2026 también ofrecerá una campaña veterinaria gratuita para perros, gatos y conejos, que incluirá servicios de desparasitación, tratamiento antipulgas, vacunación, consultas veterinarias, peluquería para mascotas, limpieza de oídos y corte de uñas.

Asimismo, las familias podrán disfrutar de espectáculos en vivo, concursos, entrega de regalos, activaciones, una feria para mascotas y un patio de comidas, en un espacio diseñado para compartir junto a sus engreídos.

El evento suma los esfuerzos de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA) y el Servicio de Parques de Lima (SERPAR), a través de su Centro de Adopciones, así como de veterinarias solidarias (Vetsol), organizaciones de la sociedad civil, rescatistas y empresas privadas.