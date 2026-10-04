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Sociedad

ONPE asignó local de votación al papa León XIV en Chiclayo por Elecciones Regionales y Municipales 2026

El centro de sufragio asignado al sumo pontífice fue el colegio particular Santo Tomás de Aquino. Su nombre figura en la lista correspondiente a la mesa 032941, aula N.° 104, en Chiclayo.

Papa León XIV tiene local asignado por ERM 2026
Papa León XIV tiene local asignado por ERM 2026Composición LR / Emmanuel Moreno
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) asignó a León XIV, Robert Prevost, un local de votación en Chiclayo (Lambayeque) en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) que se celebran este domingo 4 de octubre a nivel nacional.

La República confirmó que el centro de sufragio asignado al sumo pontífice es el colegio particular Santo Tomás de Aquino. En la institución, le corresponde la mesa 032941, instalada en el aula N.° 104 de este plantel, ubicado en la Calle 7 de Enero 374 - 382, en Chiclayo. Los miembros de mesa de la escuela particular donde le tocaría votar se mostraron emocionados y sorprendidos al conocer esta designación.

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El sumo pontífice cuenta con nacionalidad peruana desde 2015 y como lugar de residencia tiene a la ciudad de Chiclayo. En las Elecciones Generales 2026, realizadas en abril, al papa León XIV se le asignó como centro de sufragio la institución educativa Juan Tomis Stack de Chiclayo.

Nombre del papa León XIV figura en lista de colegio de Chiclayo

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Más de 26 millones de peruanos están convocados este domingo 4 de octubre del 2026 a las urnas para elegir a 25 gobernadores regionales, 364 consejeros regionales y a los alcaldes y regidores provinciales y distritales de todo el país.

La ONPE ya distribuyó el material electoral. El trabajo concluyó en la madrugada de este sábado con el traslado a los locales de votación de Lima Metropolitana y el Callao, a través de 250 unidades de transporte, mientras que el envío a las 94 oficinas descentralizadas del interior del país terminó el 26 de setiembre.

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