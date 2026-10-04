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ERM 2026: ONPE habilita más de 10.000 locales de votación para más de 26 millones de ciudadanos

La votación se realizará de manera manual, con un horario de 7.00 a. m. a 5.00 p. m. Los miembros de mesa recibirán un incentivo económico de S/165 por su participación en el proceso electoral.

Elecciones Regionales y Municipales 2026
Elecciones Regionales y Municipales 2026Foto: Andina / Difusión
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó más de 10.000 locales de votación a nivel nacional para que más de 26 millones de ciudadanos acudan a elegir sus autoridades en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) que se celebran este 4 de octubre.

La votación de los electores permitirá definir a los nuevos 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales de todo el país. Además, se elegirá a 196 alcaldes y 1.724 regidores provinciales y, a nivel distrital, 1.696 alcaldes y 9.118 regidores, conforma un total de 13.148 autoridades que llegarán al poder tras la jornada de este domingo.

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Material electoral fue entregado en todos los locales de Lima y Callao

Superando los registros de procesos anteriores y empleando un control satelital, el organismo electoral informó que logró concluir, a las 5.43 a. m. del sábado 3 de octubre, la entrega del material electoral a todos los locales de votación de Lima Metropolitana (1.887) y el Callao (224), con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Con este hito electoral, sumado al oportuno abastecimiento de las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) con la carga electoral, la ONPE garantiza el sufragio de 26.314.724 electores hábiles en todo el país, para los cuales se habilitarán 89.935 mesas de sufragio en 10.090 locales.

¿Cómo se realizará la votación y el recuento este domingo 4 de octubre?

La ONPE recordó que el voto de los electores y el escrutinio de los votos se realizará de manera manual. Los votantes recibirán una cédula de sufragio de papel para emitir su voto, mientras que los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán llegar a los locales de votación desde las 6.00 a. m. a fin de instalar la mesa y cumplir con el horario de votación programado de 7.00 a. m. a 5.00 p. m.

Los miembros de mesa que ejerzan el cargo recibirán un incentivo económico de S/ 165. Para recibir la compensación, los miembros de mesa sorteados deben registrarse en este enlace. Luego de identificarse, tienen la posibilidad de elegir una modalidad de pago entre las siguientes opciones:

  • Abono en cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank,
  • Depósito a través de la billetera digital YAPE,
  • Cobro en una ventanilla del Banco de la Nación

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