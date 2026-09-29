El recorrido tradicional del Cristo Moreno en Arequipa tendrá un cambio debido a las condiciones climáticas recientes. La Hermandad del Señor de los Milagros del templo de San Agustín anunció una modificación en el horario de la procesión debido a las temperaturas elevadas que se registran en las últimas semanas en la ciudad arequipeña.

Desde este año, la sagrada imagen, que tradicionalmente iniciaba su recorrido al mediodía, saldrá a las 3 p. m., según informó el mayordomo general de la Hermandad, Alonso del Carpio Paredes. La medida busca prevenir posibles incidentes entre los feligreses ante las previsiones de altas temperaturas, que podrían alcanzar los 26 o 27 °C.

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Señor de los Milagros en Arequipa: fecha y horarios de misa y recorridos

La primera procesión de la imagen del Cristo Moreno saldrá este 1 de octubre del templo de San Agustín a las 5.30 a. m. y recorrerá el perímetro de la Plaza de Armas de Arequipa para retomar nuevamente al recinto religioso.

A las 8.00 a. m. se oficiará la misa de apertura del mes morado y, en los días posteriores hasta fin de mes, se celebrarán misas cada hora, tanto en horas de la mañana como en la tarde.

Las otras cinco procesiones programadas por la Hermandad del Señor de los Milagros para los días 18, 19, 20, 21 y 28 de octubre se iniciarán a las 3.00 p. m. Los recorridos contarán con el apoyo de la Cruz Roja debido a la gran afluencia de fieles y para prevenir situaciones de emergencia.

Cristo Moreno, una historia de tradición y fe en Perú

La devoción por el Señor de los Milagros nació en el siglo XVII en Lima, cuando un esclavo de Angola pintó la imagen de Cristo en un muro de adobe que resistió grandes terremotos. Hoy constituye una de las principales expresiones de fe de América Latina. Cada octubre, miles de devotos se congregan para acompañar al Cristo de Pachacamilla durante su recorrido por las calles, vestidos con el tradicional hábito morado.

Su importancia para la comunidad católica en el país es tal que recientemente se anunció que la imagen del Señor de los Milagros estará presente en la misa multitudinaria que el papa León XIV presidirá en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, programada para las 10.30 a. m. del lunes 16 de noviembre, siendo uno de los actos centrales de la visita que realizará el sumo pontífice al país.