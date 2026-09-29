La icónica Fazenda Sossego, propiedad de Pelé en São Paulo, Brasil, se encuentra disponible en el mercado inmobiliario, destacando su legado y potencial para turismo y hotelería.

La icónica Fazenda Sossego, propiedad de Pelé en São Paulo, Brasil, se encuentra disponible en el mercado inmobiliario, destacando su legado y potencial para turismo y hotelería. Foto: AFP

Más allá de las canchas, Pelé impulsó una faceta ligada al campo en el interior de São Paulo, Brasil. Esta extensa finca combinó durante décadas el descanso familiar con la producción agropecuaria, consolidándose como un espacio emblemático. Según los medios locales, la icónica propiedad permanece actualmente disponible en el mercado inmobiliario.

El terreno reúne áreas aptas para la agricultura junto con instalaciones concebidas para el alojamiento y el esparcimiento. La empresa Chãozão promociona la venta resaltando el legado del exfutbolista brasileño y resalta su potencial para nuevos proyectos, con énfasis en sectores como el turismo y la hotelería.

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Aunque la finca fue adquirida por Pelé en los años 60, se desconoce el motivo actual de su venta. Foto: Casa Morumbí Imóveis

¿Cómo es y qué lujos oculta la mítica Fazenda Sossego de Pelé?

Edson Arantes do Nascimento adquirió esta propiedad hacia finales de la década de 1960. El inmueble se ubica en Juquiá, dentro de la región del Vale do Ribeira. Su extensión total alcanza las 661,62 hectáreas, un predio de dimensiones colosales que habitualmente la prensa describe como una estancia de casi 700 hectáreas.

En su período de mayor actividad productiva, la finca albergó ganado Nelore, cerdos y plantaciones de bananas junto a cultivos de palmito. Una inspección periodística realizada en 2010 constató la presencia de 200 reses Nelore y 1.200 porcinos, además de cinco especies de peces. Dichas cifras pertenecen al pasado operativo de la hacienda y no reflejan la masa ganadera actual.

La finca de Pelé contaba con tres piscinas, dos capillas, salones de fiestas y juegos. Foto: Casa Morumbí Imóveis

La residencia principal posee seis suites, sala de estar, cocina y terraza panorámica. El complejo arquitectónico integra tres piscinas, dos capillas, áreas de sauna, gimnasio y salones corporativos. El predio suma además una cancha de fútbol society con vestuarios, casas para trabajadores y corrales, aunque la instalación porcina permanece hoy desactivada.

¿Por qué la propiedad se vende por 6 millones de dólares?

El inmueble tiene un precio fijado en 35 millones de reales dentro de los portales inmobiliarios, un monto que equivale a unos 6,1 millones de dólares. Por esa razón, la cifra referencial en moneda estadounidense funciona solo como una estimación frente al costo oficial publicado para la negociación en Brasil.

Con 661,62 hectáreas, la propiedad combina áreas para agricultura y esparcimiento. Foto: Casa Morumbí Imóveis

La oferta comercial contempla la venta directa y también acepta la posibilidad de un intercambio por otros bienes. La publicación destaca el potencial de la estructura para proyectos turísticos o de hotelería con la frase 'Vende-se ou Permuta', aunque dicha alternativa no cuenta todavía con permisos formales.

Respecto al motivo detrás de esta decisión, no existen explicaciones oficiales por parte de los propietarios actualizados sobre el inmueble. Aunque la propiedad ingresó al mercado de bienes raíces en 2023, la falta de declaraciones textuales impide vincular el traspaso con problemas financieros, costos de mantenimiento o disputas de herencia.