Kraaken VITAL, en fase conceptual, busca financiamiento para su desarrollo y planea asistir zonas vulnerables, como África subsahariana y el sudeste asiático, en emergencias climáticas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Kraaken VITAL, en fase conceptual, busca financiamiento para su desarrollo y planea asistir zonas vulnerables, como África subsahariana y el sudeste asiático, en emergencias climáticas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Optimal Transit, una alianza entre InMar Technologies y OptiFuel Systems, presentó la configuración Kraaken VITAL: una plataforma flotante diseñada para combinar suministro eléctrico, procesamiento de inteligencia artificial y producción de agua potable. Sus promotores estiman que la estructura permitirá abastecer a cerca de 32.000 hogares en comunidades marítimas con infraestructura deficiente.

El proyecto busca garantizar servicios básicos a sectores del litoral vulnerables. Sobre la meta principal, Jeff Kline, presidente de InMar Technologies, afirmó que persiguen responder a "una costa que no tiene electricidad fiable ni agua limpia". Esa arquitectura multipropósito permanece en fase conceptual y requiere su posterior fabricación.

¿Cómo genera Kraaken energía, agua potable y potencia de IA en el océano?

Kraaken plantea centros de datos sobre embarcaciones SWATH de doble casco para garantizar máxima estabilidad marítima. Mediante su tecnología Digital Ocean Thermal (DOT), el sistema fusiona la energía térmica marina con la temperatura de las profundidades y el calor que despiden los propios servidores. A través de ciclos Rankine multietapa, la plataforma transforma esas diferencias térmicas en electricidad directa, lo que minimiza notablemente la necesidad de fuentes energéticas externas.

La variante VITAL de 100 MW distribuye su rendimiento entre infraestructura informática y abastecimiento terrestre: hasta 40 MW se enviarían a tierra y 60 MW quedarían para cómputo de IA. Adicionalmente, el proyecto prevé extraer cerca de 30 millones de litros diarios de agua dulce mediante desalinización por evaporación al vacío, volumen suficiente para unas 150.000 personas según el cálculo corporativo.

El núcleo digital alberga procesadores para el entrenamiento de modelos complejos e inteligencia artificial, donde la refrigeración líquida canaliza el flujo térmico residual como insumo operacional. Para asegurar el intercambio continuo de datos hacia el exterior, la arquitectura integra enlaces ópticos y antenas satelitales, permitiendo actualizar componentes sin interrumpir la vida útil del buque.

¿Cómo avanza la tecnología VITAL y qué regiones recibirán este desarrollo?

Optimal Transit situó la propuesta en fase de ingeniería preliminar y estructuración financiera, carente aún de una planta funcional. Durante julio, la firma notificó nueve meses de labores continuas orientadas a finalizar diseños aptos para la evaluación del American Bureau of Shipping (ABS), además de autenticar la unidad DOT mediante un gemelo digital. Asimismo, la fabricación futura permanece supeditada al éxito de una ronda de financiamiento serie B programada hacia 2027.

Los caladeros comerciales preliminares abarcan el África subsahariana, el sur y sudeste asiático, junto con los archipiélagos del Pacífico. De igual modo, la empresa planea socorrer litorales golpeados por emergencias climáticas y evalúa trasladar el navío según la demanda. Tales menciones esbozan zonas tentativas de despliegue, pues la nota oficial no identifica países con instalaciones adjudicadas.

Respecto al prototipo VITAL, sus impulsores estiman un presupuesto de US$587 millones y un periodo de ejecución cercano a 36 meses. No obstante, la presentación no presenta resultados de operación a escala real ni una fecha firme de estreno. Persiste la tarea de verificar si el sistema conseguirá las prestaciones energéticas, hídricas y financieras prometidas.