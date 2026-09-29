Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
Ciencia

El ambicioso proyecto que busca generar electricidad con el océano para 32.000 hogares, alimentar centros de IA y producir agua potable

La plataforma fusiona energía térmica y datos, integrando tecnología de IA y producción de agua dulce por desalinización, con un costo estimado de US$587 millones.

Kraaken VITAL, en fase conceptual, busca financiamiento para su desarrollo y planea asistir zonas vulnerables, como África subsahariana y el sudeste asiático, en emergencias climáticas.
Kraaken VITAL, en fase conceptual, busca financiamiento para su desarrollo y planea asistir zonas vulnerables, como África subsahariana y el sudeste asiático, en emergencias climáticas. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Por
google iconLa República en Google

Optimal Transit, una alianza entre InMar Technologies y OptiFuel Systems, presentó la configuración Kraaken VITAL: una plataforma flotante diseñada para combinar suministro eléctrico, procesamiento de inteligencia artificial y producción de agua potable. Sus promotores estiman que la estructura permitirá abastecer a cerca de 32.000 hogares en comunidades marítimas con infraestructura deficiente.

El proyecto busca garantizar servicios básicos a sectores del litoral vulnerables. Sobre la meta principal, Jeff Kline, presidente de InMar Technologies, afirmó que persiguen responder a "una costa que no tiene electricidad fiable ni agua limpia". Esa arquitectura multipropósito permanece en fase conceptual y requiere su posterior fabricación.

Puedes ver

Joven de 18 años analiza más de 5.000 noticias con la IA de OpenAI y gana US$175.000 por revelar sesgos raciales en la prensa

lr.pe

¿Cómo genera Kraaken energía, agua potable y potencia de IA en el océano?

Kraaken plantea centros de datos sobre embarcaciones SWATH de doble casco para garantizar máxima estabilidad marítima. Mediante su tecnología Digital Ocean Thermal (DOT), el sistema fusiona la energía térmica marina con la temperatura de las profundidades y el calor que despiden los propios servidores. A través de ciclos Rankine multietapa, la plataforma transforma esas diferencias térmicas en electricidad directa, lo que minimiza notablemente la necesidad de fuentes energéticas externas.

La variante VITAL de 100 MW distribuye su rendimiento entre infraestructura informática y abastecimiento terrestre: hasta 40 MW se enviarían a tierra y 60 MW quedarían para cómputo de IA. Adicionalmente, el proyecto prevé extraer cerca de 30 millones de litros diarios de agua dulce mediante desalinización por evaporación al vacío, volumen suficiente para unas 150.000 personas según el cálculo corporativo.

El núcleo digital alberga procesadores para el entrenamiento de modelos complejos e inteligencia artificial, donde la refrigeración líquida canaliza el flujo térmico residual como insumo operacional. Para asegurar el intercambio continuo de datos hacia el exterior, la arquitectura integra enlaces ópticos y antenas satelitales, permitiendo actualizar componentes sin interrumpir la vida útil del buque.

Puedes ver

El gigantesco monte submarino entre Perú y Chile que se eleva más de 2,4 km y triplica la altura del edificio más alto del mundo

lr.pe

¿Cómo avanza la tecnología VITAL y qué regiones recibirán este desarrollo?

Optimal Transit situó la propuesta en fase de ingeniería preliminar y estructuración financiera, carente aún de una planta funcional. Durante julio, la firma notificó nueve meses de labores continuas orientadas a finalizar diseños aptos para la evaluación del American Bureau of Shipping (ABS), además de autenticar la unidad DOT mediante un gemelo digital. Asimismo, la fabricación futura permanece supeditada al éxito de una ronda de financiamiento serie B programada hacia 2027.

Los caladeros comerciales preliminares abarcan el África subsahariana, el sur y sudeste asiático, junto con los archipiélagos del Pacífico. De igual modo, la empresa planea socorrer litorales golpeados por emergencias climáticas y evalúa trasladar el navío según la demanda. Tales menciones esbozan zonas tentativas de despliegue, pues la nota oficial no identifica países con instalaciones adjudicadas.

Respecto al prototipo VITAL, sus impulsores estiman un presupuesto de US$587 millones y un periodo de ejecución cercano a 36 meses. No obstante, la presentación no presenta resultados de operación a escala real ni una fecha firme de estreno. Persiste la tarea de verificar si el sistema conseguirá las prestaciones energéticas, hídricas y financieras prometidas.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Zunini a Colchado tras oponerse a la censura del ministro del Interior: "No hay reforma policial en marcha, solo cambios de escritorio"

El ambicioso proyecto que busca generar electricidad con el océano para 32.000 hogares, alimentar centros de IA y producir agua potable

Solo 3 destinos de América Latina figuran entre los 25 mejores del mundo para viajar en 2027, según Lonely Planet: Perú quedó fuera

Ciencia

El gigantesco monte submarino entre Perú y Chile que se eleva más de 2,4 km y triplica la altura del edificio más alto del mundo

Japón se equivocó y pagó las consecuencias: envió a la criatura equivocada para erradicar las serpientes y provocó un desastre que tardó casi 50 años en solucionarse

Un paleontólogo aficionado encontró el fósil casi completo de un titanosaurio de 10 metros de altura mientras paseaba con su perro

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Zunini a Colchado tras oponerse a la censura del ministro del Interior: "No hay reforma policial en marcha, solo cambios de escritorio"

Viudo de ‘China Polo’: ‘Ella vivía con miedo todo el tiempo por las amenazas’

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"