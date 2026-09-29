Viudo de ‘China Polo’: ‘Ella vivía con miedo todo el tiempo por las amenazas’

Susy Aponte Polo denunció a dos políticos poco antes de que sufriera el atentado en Caraz, informó a la Policía el viudo Jorge Tello Bardales. Foto: composición LR

Susy Aponte Polo denunció a dos políticos poco antes de que sufriera el atentado en Caraz, informó a la Policía el viudo Jorge Tello Bardales. Foto: composición LR

En una primera declaración ante las autoridades de Caraz, Jorge Tello Bardales, esposo de Susy Aponte Polo, la 'China Polo', compartió información sobre las constantes amenazas que recibía la candidata y periodista, además de detalles sobre el día del asesinato. Tello estuvo presente en el momento en el que el sicario Luis Obispo Díaz disparó en la cabeza a su cónyuge y le quitó la vida.

“En el transcurso del viaje de Huaraz a Caraz (en la mañana del sábado 19 de septiembre), llamé al candidato Manuel Cocha Bonifacio (quien postula a la alcaldía de Huaylas por el partido de ‘China Polo’, Socios por Áncash), quien nos esperaba con sus seguidores en el mercado de Caraz”, narró el viudo de la candidata y periodista ante la Policía que indaga el crimen.

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“Yo estaba detrás de Susy (Aponte) y con el candidato Manuel Cocha comenzamos a repartir folletería y conversar con la gente. Estábamos avanzando cuando se presenta un periodista (Víctor Castillo Alva, conductor del programa ‘Rima Rima Noticias’). Y le pone la cámara (de su celular) a ella. Entonces yo me quedo un poco atrás para no salir en la cámara. Yo me pongo a repartir pulseritas. Ahí es que escucho como cuatro o cinco balazos. Escucho ‘¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam!’”, relató Jorge Tello.

El esposo de Susy Aponte Polo actuaba como socio del programa 'China Polo Dominical' y es el padre de los cuatro hijos de la víctima.

“Yo salté. Di tres pasos. Y la he visto ahí en el suelo a Susy (Aponte), sangrando por la boca y por la nariz. Atiné a ponerla de costado para que expulse la sangre. Entonces la gente se aglomeró. Pero nadie nos quería auxiliar. Todos se corrían. Atiné a tomarle el pulso. Y veo a un serenazgo traer una camilla plástica. Con el serenazgo la subimos y la llevamos al hospital. A los cuatro o cinco minutos me dijeron que ya no podían hacer nada, que ya había fallecido”, explicó el viudo Jorge Tello.

Comprobado. Peritaje balístico ratifica que el venezolano Luis Obispo Díaz fue quien disparó y mató a “China Polo” en Caraz. Foto: difusión

Estado de miedo

la 'China Polo' conducía desde hace cuatro años por su canal de YouTube, lo que le valió confrontaciones con autoridades y políticos. De hecho, pidió garantías a la prefectura de El Santa (Chimbote) antes de partir hacia Caraz. Mencionó al candidato para la municipalidad provincial del Santa, Walter Soto Campos, y al postulante a la alcaldía provincial de Huaraz, Ladislao Cruz Villachica, 'Lalo Villa'. Ambos de Alianza para el Progreso (APP).

Resultado. El peritaje toxicológico aplicado a Luis Obispo Díaz revela que había consumido ketamina y alcaloide cuando cometió el homicidio. Foto: La República

El presunto móvil político

La propia la 'China Polo' reconoció en su Hoja de Vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones que recibió dos condenas: una por falsedad ideológica y otra por falsificación de documentos.

El viudo Jorge Tello mencionó a la Policía el estado de miedo en el que vivía Susy Aponte Polo.

“El amedrentamiento era constantemente. Amedrentamiento y sustos. Cuando sacó el caso de la DIRIN (Dirección de Inteligencia de la PNP), la empezaron a seguir dos días. Por el mismo trabajo que ella realizaba, como investigaciones y destapes que siempre hacía, siempre estaba expuesta. Se hacían pasar por ella y le bloqueaban la línea telefónica. También recibía amenazas. Ella vivía con miedo todo el tiempo por las amenazas”, relató Jorge Tello.

En efecto, el 13 de julio de este año, 'China Polo Dominical' afirmó que durante la gestión del teniente general PNP Augusto Ríos Tiravanti, cuando ejercía como jefe de la DIRIN, entre octubre de 2024 y enero de 2026, supuestamente protegía mineros ilegales.

Según el viudo, en represalia por esta publicación, la 'China Polo' fue reglada por agentes policiales de inteligencia.

Jorge Tello mencionó que toda la atención de la 'China Polo' estaba concentrada a la divulgación de reportajes, en el programa del domingo del 20 de septiembre, sobre presuntos actos de corrupción de Walter Soto durante su gestión como alcalde de Nuevo Chimbote y de 'Lalo Villa' como burgomaestre del distrito de Independencia, en Huaraz.

La muerte de la 'China Polo' frustró la difusión de los reportajes.

Tanto Walter Soto como 'Lalo Villa' condenaron el homicidio de Susy Aponte Polo y negaron cualquier vínculo con el hecho.

“Indique si durante los días previos al atentado se observó cambios en la rutina, estado de ánimo, seguridad o desplazamiento de la agraviada (Susy Aponte Polo). Explique cuándo se produjeron y por qué motivos fueron los cambios“, le pidió la Policía que aclarara a Jorge Tello.

Aspirantes. Izquierda, Walter Soto, y a la derecha “Lalo Villa”, Ladislao Cruz Villachica, ambos de Alianza para el Progreso. Foto: difusión

La última estación

“Los cambios siempre los daba ella. Siempre estaba un poco asustada. Ella misma manejaba su itinerario.

Como informó La República, la presunta motivación política de los asesinos planteada por la Policía se sustenta no solo en los anuncios que hizo la 'China Polo' sobre la información que publicaría sobre los candidatos Walter Soto y 'Lalo Villa', el domingo 20 de septiembre.

También porque el 12 de julio de 2026, Susy Aponte Polo denunció con nombre propio en la Prefectura del Santa a la persona que presuntamente preparaba su homicidio: Juan Calderón Altamirano, exasesor del candidato Walter Soto. Calderón estuvo preso por haber sido consultor del exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien purga condena por corrupción y homicidio.

“Juan Calderón me ha mandado a matar a través de sicarios del Santa (Chimbote). El sicario ‘Cojo Giordano’ me llamó para decirme que Juan Calderón me quiere matar y les había pagado dándole mis datos y ubicaciones”, señaló Susy Aponte.

“A veces las amenazas llegaban por mensaje. Una vez a la semana, cada quince días. Muchas veces dependía del reportaje que salía o que iba a salir”, manifestó.

En la Policía también le preguntaron si conocía al sicario Luis Obispo Díaz, o al financista Ronald Toro Ardila, pero Jorge Tello Bardales respondió que nunca los había visto. Tampoco a los otros tres venezolanos que acompañaron a Obispo al mercado donde asesinó a la 'China Polo'.

En ese estado de miedo fue que el sicario Luis Obispo Díaz, por encargo de una persona residente en Lima, asesinó a Susy Aponte Polo, la 'China Polo'. A pocas horas de la difusión, el domingo 20 de septiembre, de revelaciones sobre los dos candidatos.

Sicario estaba drogado al cometer el crimen